Mayra, Otermín y Tignanelli participaron de la jornada de puesta en valor de "El Potrero de D10S"

La intendenta de Quilmes y candidata a 3ª Diputada Provincial por Fuerza Patria de la Tercera sección, Mayra Mendoza, junto a su compañero de lista en las elecciones bonaerenses, Facundo Tignanelli; la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Villar, y el jefe comunal de Lomas de Zamora y anfitrión, Federico Otermín, recorrió este miércoles las tareas de embellecimiento y forestación del Club Estrella de Fiorito, conocido como “El Potrero de D10S”.

“Para mí es un sueño poder estar acá, en este barrio, en este potrero, la tierra de Maradona. También entre compañeros y compañeras, militantes peronistas y al mismo tiempo intentando cumplir con lo que nos pidió Cristina. Peleamos por nuestras convicciones todos los días de nuestra vida”, sostuvo Mayra. Y afirmó: “Estoy contenta de formar parte de este proyecto colectivo, agradezco a la vida estar rodeados de tantas personas que sienten el dolor del otro como propio, el trabajo es permanente y tenemos cuatro o cinco semanas para ir a buscar todos los votos que podamos”.Durante el encuentro, Mayra compartió con los vecinos presentes un mensaje de la ex Presidenta a los lugareños. “Hola. ¿Cómo están todos por ahí? Acabo de ver el videito. Me encantó Villa Fiorito, tierra de la Negra (Daniela) Vilar, además de Maradona, también Tierra Santa, como dicen ustedes. Un beso para Pancho, que jugaba al fútbol con Maradona y también para la primera novia de Maradona, y para todos los compañeros y compañeras que están ahí en Fiorito. Un abrazo enorme del alma y del corazón. Los quiero mucho y gracias por el aguante”, señaló Cristina en su mensaje. Por su parte, el 2do candidato a Diputado Provincial por Fuerza Patria en la Tercera Sección Electoral, Facundo Tignanelli, remarcó: “Cada argentino y argentina tiene que conocer este lugar porque acá se respira de verdad lo que somos como país. Para todos los que nos criamos mirando Diego Maradona, es realmente emotivo estar acá. Si Diego nunca traicionó es porque salió de un lugar como este. Vamos a pelearla. Los mismos que bancan a Milei son los que en el 94 les cortaron las piernas a Diego, los que lo querían afuera de la cancha. Vamos a poner corazón, cabeza y coraje para sacar esta elección adelante, no solo con la impronta nuestra del conurbano, sino también por todo lo que sabemos que hace falta hacer para que no nos invisibilicen”.En este marco, Otermín señaló: “Acá Diego Armando Maradona hizo sus primeras gambetas. Estuvimos conversando con los vecinos y vecinas de Fiorito sobre lo que está en juego en esta elección, que en definitiva será comunidad o motosierra y ver para dónde va el país, la Provincia y Lomas de Zamora. Le decíamos a Mayra que nos genera mucha tristeza el no poder votar a la candidata que queremos votar, a Cristina, con esa persecución judicial con la que terminaron encerrándola, porque le tienen miedo a Cristina en la cancha, con la 10, con la cinta de capitán, conduciendo y han puesto al peronismo, sobre todo al pueblo argentino, en una profunda desventaja. Fiorito es un pueblo leal que acompaña a Cristina, acompaña al gobierno de la comunidad y que este domingo 7 de septiembre, Fiorito va a dar una gigantesca demostración de conciencia popular”. Mientras que la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, sostuvo: “A Fiorito le decían la Villa Fiorito y hoy es un barrio digno y hermoso. Está la casa de Diego acá cerca, está la primera calle Diego Armando Maradona. Está este potrero y esta tierra tienen historia. Fiorito no falla, es profundamente leal. Díganle a Cristina que acá nos vamos a romper el alma porque tenemos una lealtad profunda hacia ella y a todo lo que nos dio, porque Fiorito con los gobiernos de Néstor y Cristina renació”.Asimismo, está prevista la creación de un jardín con margaritas, en homenaje al recordado gesto de Dalma Maradona colocando flores en las medias de su padre cuando Diego jugaba en el Nápoli.La recorrida contó también con la presencia de la diputada nacional, Natalia Zaracho; la candidata a 1ª concejala de FP de Lomas, Sol Tischik; la comisión del club y varios vecinos que se acercaron para participar de la jornada.