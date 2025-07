Kicillof salió al cruce del Gobierno por la campaña: "Estamos preparándonos para algo inescrupuloso"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que Fuerza Patria se está preparando para la campaña electoral con la certeza de que será "algo realmente inescrupuloso" por parte del gobierno de Javier Milei, al que acusó de buscar votos "no con la posverdad, sino con la mentira".El mandatario inauguró este miércoles una nueva sede de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y entregó 20 patrulleros y 20 motos. Estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente Federico Achával. Señaló así que "mostrar y poner en valor" el trabajo y las inversiones que lleva adelante la Provincia "permite limitar un poco la campaña sucia y roñosa que tienen planeada para esta elección, que es la de siempre pero potenciada por un Gobierno que puede decir cualquier cosa con toda liviandad"."Por supuesto que uno espera poder discutir temas de fondo, no estar discutiendo operaciones, orquestas, puestas en escena, insultos. Uno quisiera discutir el tema de la seguridad, que es complejo, serio y no requiere meter bala, sino meter recursos", sostuvo.En ese sentido, anticipó que por parte de La Libertad Avanza (LLA) "no va a ser una campaña sucia: va a ser roñosa". "Sabemos qué hay del otro lado, que están dispuestos a decir cualquier cosa e inventar. Pasó en la Ciudad de Buenos Aires: apareció (Mauricio) Macri diciendo que voten a Milei con IA, así que puede aparecer cualquier día diciendo cualquier cosa", ironizó."Estamos preparándonos para algo realmente inescrupuloso, novedoso, que tiene que ver no con la posverdad sino con la mentira", advirtió el gobernador. También se mostró optimista respecto al cierre de alianzas a nivel nacional, donde espera alcanzar la misma unidad que logró Fuerza Patria en la Provincia. "Está en riesgo muchísimo en esta elección, entonces decidimos sumar fuerzas para frenar a Milei. Esta boleta es el instrumento que nos pedían en todos lados. Ahora estamos de cara a un cierre nacional, veremos cómo va evolucionando", concluyó.