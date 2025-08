Gustavo Melella: No se puede ajustar más sobre los jubilados y la discapacidad"

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, salió con los tapones de punta contra el Gobierno nacional. “No se puede ajustar más sobre los jubilados y la discapacidad", manifestó.En diálogo con Radio con Vos, remarcó: “Hay que restituir el derecho a una jubilación justa y que sea realmente satisfactoria para todos los jubilados. En un país que cuida a sus mayores, no pueden ser la variable de ajuste".En la misma línea, Melella admitió: "No tenemos mucho diálogo con el Gobierno nacional. No sé si algún gobernador lo tiene. Habría que terminar con ese direccionamiento de fondos para los amigos".“Con el Gobierno se ha trabajado hacer algunas acciones que tienen que ver con la distribución de fondos que son coparticipables, o que tenían una afinidad específica que puedan ser distribuidos de otra manera, sin salirnos de ese camino del consenso y el equilibrio fiscal. Por más que el Gobierno se sentó en la mesa, no ha habido avances. Se avanzó en el Senado y ahora se está tratando en Diputados”, precisó.Por último, señaló: "La casta hoy está instalada en el Gobierno por esta misma metodología. Se usó como una muletilla de campaña, pero se sigue reproduciendo la misma forma de hacer política".