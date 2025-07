Advierten una crisis en el Hospital Naval por la decisión el despido de más de 500 trabajadores

El personal del Hospital Naval vive horas de incertidumbre debido a la decisión de la Armada Argentina de prescindir de cientos de trabajadores que, según denunciaron fuentes gremiales, serían al menos 560 los que podrían ser desvinculados.La medida se enmarca en un fuerte ajuste presupuestario que impacta de lleno en el personal civil que presta funciones en el hospital ubicado en el barrio porteño de Caballito. Trabajadores de distintas áreas, desde administrativos hasta personal técnico y de mantenimiento, se verían afectados por esta decisión, que fue calificada por los sindicatos como “una motosierra sobre el sistema de salud público”.Desde ATE Capital confirmaron la convocatoria a un paro para visibilizar el conflicto y exigir una respuesta inmediata de las autoridades. "Están vaciando el Hospital Naval, que cumple una función fundamental no solo para las Fuerzas Armadas, sino para una gran parte de la sociedad", señalaron desde el gremio.Los trabajadores apuntan directamente a la Armada Argentina, a quien responsabilizan por la reestructuración interna que derivaría en una ola de despidos sin precedentes en la institución. También denuncian que no hubo diálogo previo ni planes alternativos para evitar la pérdida de puestos laborales.Además del impacto en los empleados, hay un fuerte temor por el futuro de la atención sanitaria. Diversas organizaciones advirtieron que, con una planta reducida, será imposible mantener la calidad y continuidad de los servicios médicos, lo que podría perjudicar gravemente a pacientes que dependen del hospital para tratamientos crónicos o de alta complejidad.Por su parte, las autoridades del Hospital Naval aún no emitieron una comunicación oficial sobre el tema, mientras que crece la presión de los gremios y de legisladores opositores que ya pidieron explicaciones al Ministerio de Defensa.En paralelo, se espera que en los próximos días se intensifiquen las medidas de fuerza. Los trabajadores anunciaron que no descartan nuevas movilizaciones ni cortes en el ingreso al hospital si no reciben una respuesta concreta. La situación se da en un contexto de recortes en distintas áreas del Estado, impulsados por la administración nacional. Sin embargo, el caso del Hospital Naval pone en evidencia cómo esas decisiones impactan directamente en servicios sensibles como la salud pública y el empleo.