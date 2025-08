Milei cargó contra Victoria Villarruel y la acusó por "romper el equilibrio fiscal"

En medio de una semana marcada por la suba del dólar, la tensión financiera y la creciente incertidumbre económica, el presidente Javier Milei volvió a desentenderse de los efectos internos de su plan económico y apuntó contra una serie de actores externos y opositores a los que acusa de provocar la inestabilidad. “La traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo”, afirmó durante una entrevista en el programa de Alejandro Fantino en Neura, refiriéndose, sin nombrarla, a la vicepresidenta Victoria Villarruel.Milei explicó que el supuesto ataque financiero coincidió con un momento clave de reorganización interna: “El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. En ese contexto te pegan el primer golpe político para generar inestabilidad en la demanda de dinero”.Lejos de reconocer errores de gestión, el presidente denunció una maniobra contra la moneda y remarcó que no cedió ante la presión del mercado: “Atacaron la moneda. Esperaban que liberáramos liquidez para embaucarnos con el tipo de cambio. Nosotros dijimos ni en pedo, la tasa se fue al culo del mundo y el tipo de cambio lo hicieron subir a $1.350”.Además, dirigió críticas a economistas internacionales. “El otro ataque, sabiendo que llegábamos a fin de mes y teníamos el cierre con el FMI y el cierre de posiciones de fin de mes y hay que estar haciendo licitaciones, mandan a la basura inmunda de Stiglitz a proclamar el apocalipsis”, dijo, en referencia al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. “¿Vos te creés que es gratis Stiglitz? Él fue el que puso a su amigo, el pasante, el tronco ese, de ministro", expresó en referencia a Martín Guzmán. "Él apoya a todo lo malo del barrio, a todo lo que sea rojito”, cerró.Mientras tanto, el dólar paralelo superó los $1.335, el riesgo país volvió a escalar y las reservas del Banco Central mostraron señales de debilidad. Sin embargo, desde el gobierno no hay señales de autocrítica ni revisión del rumbo. Milei insiste en que el problema no es su programa, sino una conspiración para hacerlo caer.