Caputo justificó la suba del dólar: "El tipo de cambio flota, no sé por qué se enojan con nosotros"

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el salto del dólar oficial, que este jueves cerró su cotización a $1.339,62 para la compra y $1.385,56 para la venta, y advirtió que "se trata de exagerar la situación desde ciertos lados".En diálogo con el canal de streaming Carajo, Caputo le restó importancia a la suba del dólar oficial y recordó valores anteriores: "No es nada que no hayamos vivido durante este Gobierno. Se trata de exagerar la situación desde ciertos lados pero ya en febrero de 2024, el tipo de cambio llegó más o menos a estos niveles y en julio de 2024 lo mismo. Llegó a $1.400 y decían que no íbamos a llegar a un acuerdo con el FMI y que nos habíamos peleado"."Después bajó y luego volvió a pasar lo mismo en marzo. Ahora, para muchos ante la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse. No es nada que no hayamos esperado y de hecho el Presidente lo dijo en más de una oportunidad. El tipo de cambio flota y quiere decir que puede bajar o subir. Al que le parece caro venderá y al que le parece barato comprará. No sé por qué se enojan con nosotros", agregó en esta línea.En tanto, sostuvo el principal objetivo del Gobierno: "Nuestro foco es la inflación y siempre vamos a estar focalizados en que la oferta y la demanda de dinero estén lo más equilibrada posible y si hay alguna distorsión, el Central tiene las herramientas para absorber los pesos necesarios para equilibrar esto". "Si aún subiera el tipo de cambio, que no se refleje en precios. El Banco Central interviene en el techo o en el piso de la banda, no hay otra intervención", añadió Caputo.Por otro lado, subrayó el nuevo comunicado del FMI, que ratificó la aprobación de la primera revisión del acuerdo ampliado del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Argentina, lo que permitirá un desembolso de alrededor de u$s2.000 millones: "Es importante porque hay una cosa que no pasará desapercibido, que es que una de las cosas que cambia es el cronograma de acumulación de reservas".En tanto, destacó el efecto del acuerdo. "Estamos yendo a un cronograma mucho más compatible con la evolución de la macro y creo que será muy bien recibido por el mercado. Mejorará las posibilidades de acceder al mercado para refinanciar los vencimientos de capital", remarcó.En tal sentido, hizo alusión a la adquisición de dólares: "Una de las cosas que pasó en los últimos 35 días es que producto de cómo venía el acuerdo, compramos en el mercado spot u$s1.500 millones. Este sendero de compra, ahora en el nuevo de acuerdo, va a ser mucho más compatible con el desarrollo del programa económico". Caputo también destacó la balanza de ingresos sobre gastos y anunció que el lunes ingresarán al país otros u$s2.000 millones. "Este Gobierno tiene superávit primario suficiente para pagar los intereses. Nuestro problema nunca fue la compra de reservas. El lunes entran otros u$s2.000 millones", expresó.También, en otro fragmento, el ministro de Economía hizo alusión a la suba de tasas y admitió: "Puede seguir habiendo volatilidad de tasas porque esto es como un trabajo nuevo. La mayoría de los chicos que trabaja en este sector de los bancos no vivieron este esquema y entonces hay un proceso de aprendizaje". "Ellos estaban acostumbrados a tener la liquidez remunerada y ahora tienen que estar viendo cómo van a ser las cajas futuras. Es mucho más sano para la economía porque hace al sistema más eficiente", explicó.