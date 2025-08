El Streaming del CONICET es el más visto del país, y dejó la entrevista de Alejandro Fantino con Javier Milei en tercer lugar

Tras una jornada en la que la cotización del dólar rozó los $1.400, el “techo” impuesto por el Gobierno para la franja cambiaria de la divisa estadounidense, Luis Caputo atribuyó el “fenómeno” a “el riesgo kuka”, evadiendo cualquier responsabilidad como ministro de Economía."Ante el riesgo kuka o la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse, y no es nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado", afirmó el titular del Palacio de Hacienda. Casi simultáneamente y en el “conversatorio” que este jueves mantuvo con su amigo Alejandro Fantino, Javier Milei -quien suele levantar el rating de los canales libertarios de streaming - sostuvo que la responsable de la corrida cambiaria en curso es Victoria Villarruel."Se armó un bolsón de liquidez, y la traidora (por Villarruel) dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso nos generó ruido y habilitó una corrida, o sea una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo", afirmó el Presidente. Pero ni esa “primicia” presidencial logró levantar el interés de los espectadores de Youtube por las palabras de Milei, vencido junto a su amigo Fantino por la transmisión que suele ser denostada por los militantes anarcocapitalistas.En efecto, la transmisión en vivo de la expedición científica del CONICET desde el fondo del mar se convirtió en un inesperado fenómeno de audiencias, aplastando el "rating" digital a la “entrevista” por el canal Neura. Mientras el streaming de la exploración del cañón submarino Mar del Plata alcanzó un pico de 52.000 espectadores en vivo, en el mismo momento el conversatorio del Presidente con Fantino registraba solo unos 33.000 usuarios conectados.A las 21.20, por ejemplo, el streaming del CONICET alcanzaba los 50.000 conectados mientras que Neura mantenía unos modestos 18.000. Nada mal para el jefe de Estado anarcocapitalista compitiendo con estrellas marinas...Los libertarios deben arder de envidia e indignación: la transmisión científica de calidad que tanto desprecian, realizada por un organismo público que pretenden destruir en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, genera mucho más interés que el palabrerío oficial, incluso en tiempos netamente electorales.