"No queremos que esa negra p... kirchnerista actúe...": la amenaza de bomba al show de Lali Espósito en San Juan

En el marco de su gira nacional para promocionar su nuevo álbum, Lali Espósito se presentó este viernes en el estadio Aldo Cantoni de la provincia de San Juan, pero la noche tomó un giro inesperado: el show estuvo demorado en la previa por una amenaza de bomba que motivó presencial policial y obligó a evacuar parcialmente el lugar.El operativo se activó minutos antes de las 21, hora pactada para el recital. Bomberos, policías y fiscales revisaron el estadio sector por sector, mientras el público, ya ubicado en las plateas, recibía indicaciones. Medios locales como Diario Tiempo de San Juan confirmaron que el llamado provino de una mujer —cuyo número ya fue identificado— y contenía un mensaje violento: "Hemos puesto un artefacto explosivo en el estadio porque no queremos que esa negra p… kirchnerista actúe. Así que de ustedes depende que no salga gente lastimada”.Los fiscales Ignacio Achem y Daniela Pringles lideraron la pesquisa. "Sectorizamos el área y confirmamos que no había riesgo", explicó Achem a La Provincia SJ.Pringles añadió: "Ya rastreamos el número y la geolocalización", avanzando para dar con la autora del llamado. La rápida actuación evitó una evacuación masiva, aunque algunos fans admitieron "cierta preocupación" ante la demora.Antes de que se confirmara que el show se iba a llevara a cabo, Lali llevó calma a sus fans a través de sus redes sociales. "Al público de San Juan, por motivos de seguridad y que nos exceden, el show de hoy se encuentra demorado. Esperamos se resuelva lo antes posible, vamos a mantenerlos informados. Gracias por la paciencia y el amor de siempre", decía el mensaje que compartió la artista.De hecho, durante el transcurso del show se refirió a la amenaza de bomba: "Esto que sucedió hoy es por lo cual hace un tiempo me expresé públicamente y dije 'qué peligroso y qué triste la violencia'. Que peligroso es el odio al otro y lleva al peor lugar posible. Por suerte la música y el amor se imponen".