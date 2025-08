Contundente caída de espectadores en los cines nacionales: registraron la cifra más baja desde 2009 en vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno suelen ser un punto fuerte para los cines nacionales, pero este año sucedió todo lo contrario. Se vendieron 4.665.000 de entradas, el peor registro desde 2009.En estas mediciones realizadas por la consultora argentina Ultracine no se tienen en cuenta las cifras del 2020 ni del 2021, ya que, como consecuencia de la pandemia, las salas permanecieron cerradas y su reapertura se dio de forma progresiva. Después de 16 años, estas son las primeras vacaciones de invierno donde la venta de entradas no superó los 5 millones. La cantidad de espectadores está apenas por encima de los 4.330.000 del 2001, año en el que el país atravesó una de sus peores crisis económicas.A nivel nacional, los espectadores están mayormente concentrados en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, donde la entrada general cuesta en promedio $15.000.En vacaciones de invierno, una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos niños, necesitó aproximadamente $60.000 para ir al cine, sin incluir pochoclos o bebidas. Existen espacios como los del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) o salas independientes, como el Cine Lorca, ubicado en CABA, que tienen precios más accesibles. Sin embargo, no todo el país cuenta con estas alternativas.Tanto las cadenas de cine como las independientes tienen desde promociones bancarias hasta precios más económicos dependiendo el día de la semana. Aun así, no fue un incentivo para este julio.Con respecto a las vacaciones de invierno del año pasado, la caída de entradas vendidas fue del 20,9%. Más allá del receso invernal, los números tampoco son positivos. En la primera mitad del año, la concurrencia a los cines fue de casi 16,2 millones, lo que significó una caída del 6% en comparación al mismo periodo en 2024.En este contexto económico donde la industria cinematográfica está protagonizada por los tanques de Hollywood, el cine se convirtió en una actividad de lujo. Aun con promociones bancarias o precios especiales, ver una película en la pantalla grande fue una de las opciones menos elegidas para estas vacaciones de invierno.