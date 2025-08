Crisis en el turismo interno: cayeron los viajes durante las vacaciones de invierno

En las vacaciones de invierno 2025 viajó menos gente y durante menos días que el año pasado a lo largo y ancho de la Argentina. Así lo indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "Las vacaciones de invierno sintieron la caída en el poder adquisitivo familiar, la pérdida de competitividad cambiaria y un clima más frio y lluvioso de lo habitual", señaló CAME.El relevamiento señaló que un total de 4.342.842 turistas se desplazaron durante el receso invernal de este año, lo que configura un 10,9% menos que en 2024. La estadía media fue de 3,9 días, mostrando un acortamiento respecto a los 4,1 días promedio del año pasado.Si bien viajaron menos personas, el gasto diario promedió los $ 89.236, que, descontando la inflación, resultó un 4,8% superior al año pasado. El total del dinero circulado también fue mayor al año pasado: $1.511.747 millones frente a $1.197.111 millones en 2024; sin embargo, al ajustar por inflación, el impacto económico fue un 11,2% menor.Los días de lluvia no ayudaron a destinos tradicionales como la costa atlántica que tuvo baja afluencia de turistas. Al hacer la comparación con la temporada de 2023 se refuerza el deterioro: viajaron un 21,5% menos de turistas que ese año y la estadía promedio se redujo un 13,3%, desde los 4,5 días registrados dos años atrás.La baja de turistas tiene múltiples causas, según señala el reporte. En primer lugar, apunta a la situación económica. El poder adquisitivo impactó de lleno en el turismo interno. Los que sintieron disminuido su capacidad optaron por quedarse en casa o buscar opciones más cercanas, más breves o directamente gratuitas.En tanto que los que vieron crecer su poder adquisitivo, "en estas vacaciones eligieron salir al mundo", indicó CAME. La pérdida de competitividad del tipo de cambio restó atractivo a los destinos nacionales: "la mayor tendencia a viajar fuera del país se notó en el Hot Sale de mayo, donde más de la mitad de las ventas fueron a destinos internacionales. Además, según el último informe del INDEC, los viajes internacionales crecieron 67% interanual en el primer cuatrimestre del año", señala el informe. Los complejos termales ganaron terreno frente a la inestabilidad climática y la accesibilidad en costos.Por último, el factor clima. Los días de lluvia no ayudaron a destinos tradicionales como la costa atlántica que perdieron terreno frente a los complejos termales. En tanto que el frío favoreció los destinos de montaña y nieve, impulsando a Bariloche, Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Mendoza y El Calafate.En este sentido señala el informe el auge del “turista termómetro”. "Las búsquedas online sobre ‘dónde está nevando en Argentina’ y ‘clima en Bariloche hoy’ treparon en Google durante todo julio, confirmando que el clima fue el principal disparador de reservas para la temporada invernal".