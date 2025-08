A un año y medio de gobierno, la aprobación de Milei es peor que la Macri en el mismo período

Según la nueva edición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública realizada por la Universidad de San Andrés (UdeSA), la figura del presidente Javier Milei muestra una clara pérdida de respaldo en julio de 2025. La aprobación presidencial cayó al 42%, lo que implica un retroceso de siete puntos respecto a mayo. En contrapartida, la desaprobación se ubica en el 55%. Si bien Milei continúa liderando el ranking de imagen política, con un 39% de imagen positiva frente a un 53% negativa, la tendencia marca una erosión paulatina en su capital simbólico.Otro punto sensible del relevamiento es la satisfacción general con la marcha del país, que se mantiene baja: solo el 37% de los encuestados se declara conforme con el rumbo de las cosas. En cuanto al desempeño del Poder Ejecutivo, la satisfacción alcanza el 36%. Aunque las cifras reflejan un escenario de descontento generalizado, hay un dato que sobresale: la imagen del Poder Judicial mejora significativamente, con un salto del 15% al 28% en términos de aprobación. Un cambio que algunos analistas vinculan al impacto de recientes acciones judiciales en causas de alto perfil.La mirada de los argentinos sobre la situación actual sigue siendo pesimista. En retrospectiva, el 46% cree que el país está peor que antes, y mirando hacia adelante, el 39% espera que la situación empeore. Pero el clima no es del todo homogéneo: el 38% expresa incertidumbre, un 30% mantiene cierto optimismo y el 25% directamente se declara pesimista. La fragmentación del humor social es otro de los rasgos que se consolida con esta nueva medición.El escenario electoral también refleja la polarización y el desgaste del sistema. Según los datos de UdeSA, el 29% votaría a la oposición, mientras que el 28% lo haría por el oficialismo. A esto se suma un 19% que aún no decidió su voto, y un 8% que prefiere no responder. Al observar el voto por espacios genéricos, La Libertad Avanza capta el 26%, seguido por el Peronismo con 25%, el PRO con 8%, el FIT con 4%, y la UCR con 3%. Hay además un 14% que no sabe a quién votar y un **8% que directamente evita responder.Un dato que llama la atención es el grupo que no planea votar. Entre ellos, el 35% argumenta estar harto de la política, el 33% no cree que las elecciones sirvan para cambiar algo, y el 23% siente que ningún partido los representa. Este grupo no es menor, y refleja una desafección creciente que podría impactar en la participación electoral futura, debilitando aún más el vínculo entre ciudadanía e instituciones.