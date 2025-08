Milei insistió que: "si no se llegara a fin de mes, las calles estarían llenas de cadáveres"

El presidente Javier Milei defendió este lunes los vetos a la Emergencia en Discapacidad y los proyectos previsionales y volvió a cargar contra los críticos de su plan económico. “Los que reclaman por las jubilaciones son los mismos que en su momento vetaron”, afirmó el mandatario en una conferencia que brindó en la Fundación Faro, donde estuvieron algunos de sus ministros y funcionarios como Luis Caputo, Luis Petri, Manuel Adorni, Karina Milei, entre otros.Acto seguido aseguró que durante su Gobierno los salarios y las jubilaciones "se multiplicaron por 4" y apuntó contra los que "se ponen sensibleros" y cuestionan que la gente no llega a fin de mes para criticar su programa económico. “Si fuera cierto que la gente no llega a fin de mes, las calles estarían llenas de cadáveres”, afirmó el mandatario en una conferencia que brindó en la Fundación Faro al criticar lo que considera un relato exagerado y malintencionado sobre la situación social. “Nadie se puso a pensar en serio esa pelotudez”, agregó. “Es un insulto a quienes hacen un gran esfuerzo para tratar de seguir adelante por la vía honesta. Esa vía los kukas y gran parte del periodismo no la conocen”, expresó.En su discurso, también volvió sobre su tesis de la "herencia recibida": “Los kukas parecen que nos hubieran dejado en Suiza y nosotros provocamos una masacre, cuando en realidad los que destruyeron y se consumieron el capital empobreciendo a la gente fueron ellos”. “Tenemos que tomar conciencia de dónde venimos. Llevamos casi 100 años de destrucción. Construir requiere de mucho esfuerzo, trabajo y tiempo. Destruir es mucho más fácil”, reflexionó.Más adelante afirmó que están haciendo "el mejor Gobierno de la historia" y reafirmó que lograron bajar la inflación, los salarios crecen desde el mes de abril lo que les permitió "sacar a 12 millones de personas de la pobreza".En otro pasaje del discurso, se puso la campaña de la provincia de Buenos Aires al hombro y atacó con agravios e insultos al gobernador Axel Kicillof al afirmar que su gestión fracasó y empobreció a los bonaerenses. "La elección va a ser fundamental para todos los argentinos de bien. Podría significar el fin del kirchnerismo", manifestó.Luego apuntó contra las candidaturas testimoniales y advirtió que el peronismo está preparado para "hacer fraude". "En esta elección vamos a ver el techo del kirchnerismo y el piso de La Libertad Avanza. Si en septiembre ganamos la provincia, vamos a poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismos", indicó.