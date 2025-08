El Gobierno de Milei desplegó un violento operativo en la marcha contra el veto a la emergencia en discapacidad

Una gran cantidad de agentes de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional corrieron a los empujones a las personas que se manifestaron de manera pacífica frente al Congreso tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.Cerca de las 12 del mediodía, personal de Gendarmería comenzó a avanzar con sus escudos sobre los manifestantes para evitar que la marcha afecte el tránsito, particularmente, sobre la calle Solís entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. De hecho, denunciaron que un gendarme le pegó a un joven en sillas de ruedas."¿Sabés que me da más miedo? Que mi hijo se quede sin su escuela especial y sus terapias a que me pegue un policía, que me vengan a pegar, no me importa, yo voy a defender los derechos de mi hijo, todos importamos, no solamente la gente que tiene plata", dijo, notablemente conmovida, una de las manifestantes que participaba de la concentración frente al Congreso ante las cámaras de televisión cuando empezó la tensión con los efectivos de las fuerzas de seguridad.Además de relatar sus historias de vida o las de sus familiares con discapacidad, quienes asistieron a la marcha y dieron su testimonio defendieron el trabajo de los profesionales de la salud, que también reclaman por sus congelados salarios. "Gastan tanta plata para reprimirnos a nosotros, cuando podrían aumentar las pensiones y aumentarle los salarios a las personas que nos cuidan, que desde noviembre no les pagan", aportó Jhonny Roldan, también desde la manifestación."Ellos no pueden pelear, somos nosotros los que tenemos que pelear. Por eso vengo, es la primera vez, tenía que venir para poner mi grano de arena. La preocupación que tenemos todos es por los prestadores, mi hijo se está por quedar sin prestadores. Él tiene once años. Desde que nació que viene con kinesiólogo, terapeuta ocupacional", lamentó un padre presente en la protesta."Mi hijo se llama Eber, tiene autismo severo, tiene 17 años. Él asiste a un centro de día en La Paternal, va desde Florencio Varela. Mi obra social me cubre, pero hay niños, adolescentes y adultos que no tienen obra social. La medicación de Eber sale un millón de pesos", relató una mujer.Por su parte, Débora, mamá de Rocío, una chica con discapacidad, señaló: "No estamos de acuerdo con el veto. No solamente causa dolor en las familias, sino la forma en la que el Presidente nos destrata, como riéndose de que va a vetar sea como sea, es horrible porque no es un tema económico como él dice, sino de desinterés. Las familias con discapacidad no le importamos, tampoco los prestadores ni los transportistas. Esta es una rueda que nos involucra a todos".En tanto, Ángel, un joven con discapacidad y trabajador de la Fundación Vitra, destacó que "este gobierno está atentando a todas las personas con discapacidad, somos una escuela integrada para personas con discapacidad motriz, donde dependen de un medio de transporte para trasladarse". "Al depender de una silla de ruedas, necesitan traslado. Hay quita a los prestadores, a los choferes no se les está pagando, tampoco a los terapistas. Es una falta de respeto, una burla, más de uno vio el discurso que dio, riéndose, 'la vamos a vetar'", cuestionó.En este marco, los efectivos realizaron un importante cordón junto a personal de la Policía Federal. Tras unos 15 minutos, las fuerzas de seguridad fueron ordenadas a retirarse del lugar.