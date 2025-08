Margarita Barrientos desmintió a Milei y aseguró que "la gente no llega a fin de mes y concurre a los comedores

Margarita Barrientos, fundadora y directora del comedor "Los Piletones", desmintió los recientes dichos del presidente Javier Milei, quien ayer negó que “no se llega a fin de mes” y sostuvo que si esa frase fuera cierta, las calles estarían "llenas da cadáveres".“La gente no llega a fin de mes, concurre a los comedores, hace fila en hospitales y farmacias para conseguir medicamentos. Lo vivimos día a día”, expuso Barrientos en diálogo con Radio FM 107.03.En ese sentido, explicó que su fundación alimenta alrededor de 9 mil personas todos los días, entre el comedor de Santiago del Estero y el de Los Piletones, ubicado en Ciudad de Buenos Aires (CABA). “Algunas veces son más o menos, pero se mantiene un número muy estable”, detalló.Y analizó: “Si no aumentan los sueldos, ¿cómo va a llegar la gente a fin de mes? Un jubilado no llega ni a una semana. Hay que conocer la realidad para analizar que la gente no llega y menos con el sueldo que tiene”.Según la dirigente social, en estos momentos existen “muchos problemas” en los comedores, inclusive en los de su organización, por la falta de alimentos: “No llega todavía el subsidio, dicen que a partir del 18 de este mes vamos a tener noticias”.Los dichos de Barrientos se dieron después del fuerte mensaje de Milei en la cena de la Fundación Faro, en donde criticó a la oposición por cuestionar el veto a las jubilaciones y a la ley de emergencia en discapacidad, y apuntó puntualmente contra el peronismo. "Ahora vienen a decir que no se llega a fin de mes. Si la frase fuera cierta uno tendría que caminar por la calle y debería estar llena de cadáveres", lanzó ante los presentes.