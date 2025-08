Preocupación: la variante Frankenstein del COVID ya circula en nuestro país, se detectaron tres casos del sublinaje XFG

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó la detección de tres casos de la variante XFG del COVID-19 en Argentina, conocida popularmente como “Frankenstein” por su composición híbrida. Esta subvariante, también llamada Stratus, es producto de la recombinación genética entre dos linajes de Ómicron (LF.7 y LP.8.1.2) y se ha expandido en más de 38 países sin mostrar mayor gravedad clínica.

Según el Ministerio de Salud, no hay evidencia de que XFG produzca síntomas más severos ni mayor transmisibilidad que otras variantes. No obstante, expertos como Ricardo Teijeiro y Hugo Pizzi insisten en la importancia de mantener el esquema de vacunación actualizado, sobre todo en personas mayores o con comorbilidades. Las nuevas vacunas, basadas en la variante JN.1, ofrecen alta protección frente a las subvariantes actuales.Entre los síntomas que genera XFG se destacan fiebre, dolor de garganta, tos seca, fatiga y un signo distintivo: la ronquera o afonía. “Puede provocar inflamación de la laringe más rápidamente, pero no es más grave que otras variantes”, explicó Teijeiro. La subvariante ya fue incluida en el Sistema Nacional de Vigilancia como “variante bajo monitoreo”. La vigilancia genómica continúa siendo clave para anticipar riesgos en la evolución del virus.