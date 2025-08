Mindlin apuntó contra los empresarios que se mudaron para evitar impuestos y dejó un mensaje entre líneas a Galperín

El dueño de Pampa Energia Marcelo Mindlin sorprendió con una definición tajante sobre el rol de los empresarios en el actual contexto económico. En una entrevista con Alfredo Zaiat, el titular de Pampa Energía aseguró que “hay que cobrar impuestos” y cuestionó a quienes se fueron del país para no pagarlos. “Yo siempre fui crítico de aquellos colegas míos que se fueron a otros países para evitar pagar impuestos. Yo, obviamente, como muchos otros, me he quedado acá”, remarcó.

La frase resonó como una crítica directa a Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, quien en 2020 mudó su residencia fiscal a Uruguay tras la salida de Mauricio Macri del gobierno. El país vecino ofrece menores cargas impositivas y beneficios para grandes patrimonios, un esquema al que Galperin adhirió sin dejar de operar en la Argentina.Pese a su radicación en Montevideo, Mercado Libre sigue obteniendo beneficios fiscales del Estado argentino. Solo en los últimos tres años, la empresa acumuló exenciones impositivas por casi 250 millones de dólares, de acuerdo a información publicada por distintos medios.El mensaje de Mindlin se da en un momento donde la discusión sobre el aporte de los sectores de mayor poder económico a las cuentas públicas cobra relevancia. En su intervención, el empresario dejó claro que parte del empresariado elige quedarse, invertir y tributar en el país, marcando distancia con quienes optan por la vía opuesta.