Tras la marcha de antorchas, el Conicet prepara una asamblea contra el ajuste del Gobierno, en pleno éxito del streaming

En una semana en la que el Conicet volvió a captar la atención pública por su innovador streaming desde las profundidades del océano, los trabajadores del organismo científico dieron inicio este miércoles a un paro con vigilia para denunciar el deterioro del sistema de ciencia y técnica bajo la gestión de Javier Milei.La protesta fue convocada por ATE y otras organizaciones del ámbito académico, con el objetivo de exigir mejoras salariales, frenar los recortes presupuestarios y defender la continuidad de los programas de investigación.La medida expone una paradoja evidente: mientras millones de personas siguen con entusiasmo la transmisión en vivo de la expedición submarina, detrás de cámaras se vive una realidad marcada por la precarización laboral, el desfinanciamiento estructural y la amenaza de que muchos proyectos estratégicos sean cancelados.Como parte del paro de 48 horas, los manifestantes realizaron una marcha de antorchas en el Polo Científico de Palermo. “No hay ciencia posible sin condiciones dignas para investigar”, afirmaron desde la Red Federal de Afectadxs. Desde el gremio estatal ATE subrayaron que el éxito mediático del streaming, si bien ayudó a visibilizar la labor científica, no debe tapar el drama cotidiano que atraviesa el sector.“Es una experiencia que mostró el talento y la dedicación de nuestros investigadores, pero no cambia la situación real: hay becarios que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, equipos sin recursos y líneas de investigación paralizadas”, explicaron.El reclamo se suma a una creciente ola de conflictos en el ámbito público, donde el ajuste impulsado por el Ejecutivo nacional impacta con fuerza. En el caso del Conicet, se denuncia una reducción drástica en el presupuesto asignado para 2025, lo que complica no solo el pago de salarios y becas, sino también la compra de insumos, el mantenimiento de laboratorios y la continuidad de proyectos internacionales. “Estamos hablando de soberanía científica, de la posibilidad de producir conocimiento propio para resolver los problemas del país. Sin inversión, eso desaparece”, advirtieron los manifestantes, que permanecerán en vigilia frente a sedes del organismo en todo el país.La protesta también se plantea como un llamado de atención a la sociedad: detrás del fenómeno del streaming submarino hay años de formación, investigación y compromiso estatal. Sin políticas públicas que sostengan esa infraestructura, el futuro de la ciencia nacional queda en peligro.