La Junta Electoral bonaerense habilitó las listas de Fuerza Patria y confirma a Facundo Tignanelli

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires aprobó sin objeciones las listas presentadas por Fuerza Patria para senadores en las secciones Primera, Cuarta, Quinta y Séptima, y para diputados en Capital, Segunda, Tercera y Sexta. El fallo aclara que las nóminas cargadas el 21 de julio quedaron oficializadas en todos los distritos, paso decisivo para que la fuerza que encabeza el peronismo kirchnerista despliegue la campaña con plenas garantías legales.

En la misma resolución, el tribunal incluyó al dirigente Leonardo Grosso como quinto senador titular por la Primera Sección y subrayó que, en situaciones análogas, “debe primar siempre la voluntad legítimamente expresada” por la militancia y sus representantes.Con el aval definitivo, Fuerza Patria profundiza su armado territorial y se encamina a la próxima contienda con el objetivo de consolidar la mayoría popular en la Legislatura bonaerense, defendiendo cada banco como herramienta para profundizar el proyecto nacional y popular.