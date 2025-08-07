Strada cuestionó al fiscal Taiano por el Criptogate y exigió respuestas

La investigación parlamentaria sobre la polémica criptomoneda $Libra avanza en la Cámara baja y la diputada nacional y directora del CEPA, Julia Strada, colocó el foco sobre el desempeño del fiscal federal Eduardo Taiano. “¿Qué mierda está haciendo la Justicia argentina?”, lanzó la legisladora kirchnerista, luego de que se comprobara que “Julian Peh”, protagonista de la maniobra, opera con una identidad ficticia.

La diputada resaltó que la Interpol ya notificó al fiscal la inexistencia de registros para ese alias y considera que el uso de un nombre falso busca “despegar” al entorno presidencial de la operatoria con la criptomoneda. “Llegó al entorno presidencial un tipo trucho sobre el cual no sabemos nada”, insistió.En su análisis, recordó que, durante el lanzamiento de $Libra, Peh fue presentado como referente de “una empresa pionera de inteligencia artificial con veinte años de trayectoria”, descripción que ahora se desmorona. “Esto cada vez se pone más colorido”, ironizó Strada, convencida de que la comisión legislativa sacará a la luz los detalles que la Justicia, según dice, se niega a investigar.