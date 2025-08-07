Schiaretti cuestionó el ajuste de Milei y advirtió por el cierre de hospitales y universidades

El ex gobernador cordobés denunció que la “motosierra libertaria” golpea a la salud y la educación públicas, y pidió ordenar la economía con justicia y sentido común.
Es cierto que la Argentina necesita ordenar sus cuentas, pero también es cierto que ese orden debe hacerse con justicia y sentido común. Tan dañina es la demagogia de quien gasta sin medir consecuencias como el ajuste brutal a hachazos que cierra hospitales y universidades, priva Juan Schiaretti (@JSchiaretti) August 7, 2025
1
Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad y negocia para sostenerlos en el Congreso
3
Luis Caputo quintuplicó su patrimonio desde que es ministro y mantiene el 99,9% de su dinero afuera
4
Karina Milei y Macri sellaron "la Alianza": el PRO se suma a LLA en CABA, pero sin nombre ni color propio