Schiaretti cuestionó el ajuste de Milei y advirtió por el cierre de hospitales y universidades

El ex gobernador de Córdoba y ex candidato a presidente por Hacemos, Juan Schiaretti, encendió las redes con un mensaje dirigido al mandatario Javier Milei. Desde su cuenta de X, el dirigente peronista federal acusó al oficialismo libertario de empuñar “hachazos” que dejan sin funcionamiento hospitales y universidades, en medio de un recorte presupuestario que ya genera resistencias en todo el país.

Es cierto que la Argentina necesita ordenar sus cuentas, pero también es cierto que ese orden debe hacerse con justicia y sentido común. Tan dañina es la demagogia de quien gasta sin medir consecuencias como el ajuste brutal a hachazos que cierra hospitales y universidades, priva  Juan Schiaretti (@JSchiaretti) August 7, 2025

Fiel a su perfil dialoguista, Schiaretti reclamó evitar los extremos: “Necesitamos una política sincera, sin extremos. Saltar de un extremo al otro solo nos condena al fracaso”. Para el ex gobernador, la salida no pasa por los dogmas, sino por “realismo, planificación y una apuesta firme al trabajo y la producción”.El dirigente no descartó volver a la arena en las próximas legislativas y recordó que “se puede tener una economía ordenada y humana”. Cerró su hilo con un mensaje directo a la Casa Rosada: “Sin trabajo no hay economía que se sostenga. Sin seriedad y previsibilidad, no hay inversión posible”.