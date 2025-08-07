"Salgan del chiquero del odio": la Iglesia a Milei y los Macri por los jubilados, los discapacitados y los pobres

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, destrozó en simultáneo al gobierno nacional de Javier Milei por los vetos contra los jubilados y los discapacitados y al ejecutivo porteño que encabeza Jorge Macri por el ataque y la burla respecto de los pobres que revuelven la basura en busca de alimentos.Sucedió en el marco de la misa por el Día de San Cayetano, donde no sólo pidió que los gobernantes generen trabajo sino que le dedicó palabras a Milei y los Macri. “Hay que salir del chiquero de la descalificación y del odio”, advirtió.“Somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna. Somos custodios de los discapacitados y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren", dijo García Cuerva, en clara alusión a los vetos del Presidente a las leyes que promovieron aumentos para los jubilados y la declaración de la emergencia en discapacidad, además de la frase acerca de que "si la gente no llegara a fin de mes, la calle estaría llena de cadáveres".El sacerdote cuestionó también de manera indirecta al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, luego del insólito anuncio de que multará a las personas que revuelvan la basura en los containers. Es que, especialmente, la vocera porteña Laura Alonso presentó la medida hablando de las personas a las que les “gusta” revisar los desechos."No podemos desentendernos de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer, que no lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad, como el hijo menor de la parábola que deseaba comer las bellotas que comían los cerdos", reflexionó.El escándalo fue tal que obligó a Alonso a pedir disculpas, aunque sólo por la frase y sin retroceder en la medida. “Está claro que a nadie le gusta revolver la basura”, admitió.El prelado pidió esta mañana “diálogo” y que se revalorice el trabajo. Además, habló de “indignidad social”, durante su homilía en el acto central en el Santuario San Cayetano Liniers.“No hay paz sin justicia y no hay justicia sin paz”, dijo. Y agregó: “Esta vez que podamos recapacitar como ese hijo de la parábola salir del chiquero de las descalificaciones y del odio, ponernos de pie y animarnos a dar el paso hacia la reconciliación entre los argentinos”, sentenció al comienzo de su homilía.“Solo desde allí podremos gestar una sociedad más humana. La Casa del Padre también es casa de encuentro y de trabajo. El padre de la parábola organiza una fiesta por el regreso de su hijo. Quiere que todos festejen y que se sienten a su mesa”.Luego recordó al fallecido Papa Francisco: “Decía que el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. ´El aislamiento, no´, decía Francisco, ´la cercanía sí´“. Y repitió: ”Cultura del enfrentamiento, no, cultura del encuentro, si”.El arzobispo además dijo que hay que “sentarnos a una misma mesa para pensar juntos, para generar consensos, para dialogar, para llorar nuestros fracasos sin estar siempre buscando culpables por lo que está mal y hacer fiesta con los pequeños o grandes logros sin querer figurar o obtener reconocimientos personales por los esfuerzos que son de todos".Según él, la Casa del Padre “también es casa de trabajo” y dijo que “los jornaleros trabajan y tienen pan en abundancia, porque seguramente tienen un trabajo digno que es bien remunerado”. “Nadie se muere de hambre en la Casa del Padre”, afirmó.Como en su bendición a las herramientas de trabajo, que dio esta mañana, el arzobispo repitió que “el trabajo es un gran ordenador social” y que “dignifica a las personas“. ”Como Iglesia valoramos todas las formas de trabajo, el empleo formal, los emprendimientos familiares, la economía popular, el reciclado, las changas, toda actividad que con esfuerzo lleva dignamente el pan a la mesa merece ser reconocida, acompañada y protegida“.Y se preguntó: “¿Por eso duele tanto la frase del hijo mayor cuando dice ese hijo tuyo porque no lo reconoce como hermano? ¿O la frase de Caín en la primera lectura de la misa de hoy cuando dice ´Acaso soy yo el guardián de mi hermano´? Y la respuesta es sí“.García Cuerva le pidió a San Cayetano a ayudar a la Argentina a hacerla “una casa de reconciliación en la que dejemos de descalificarnos, de odiarnos, de tratarnos mal y de usar palabras que lastiman mucho“. Y citó al papa León XIV: ´La paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que nos miramos, en los que escuchamos a los demás, en que hablamos de los demás. El modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes".Y cerró nuevamente recordando al Papa Francisco: “Lo que te da dignidad es ganar el pan y si nosotros no damos a nuestra gente, a nuestros hombres y a nuestras mujeres la capacidad de ganar el pan, eso se llama injusticia social. Los gobernantes deben dar a todos la posibilidad de ganar el pan, porque esa ganancia da dignidad".