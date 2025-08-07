¿Karina Milei obligó a Romina Diez a dejar su banca para encabezar la lista libertaria en Santa Fe?

(R)La jugada se disparó cuando Amalia Granata confirmó que competirá en la elección nacional y desarmó la estrategia original de La Libertad Avanza, que pensaba ofrecer la cabeza de lista al constituyente Marcos Peyrano. A partir de ese momento, Karina Milei ordenó la salida anticipada de Diez y evidenció la falta de armado político propio en Santa Fe, más allá de la personería partidaria que consiguió a fuerza de decretos.8R)Mientras tanto, sectores productivos que se entusiasmaron con Milei ahora evalúan un camino propio: la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, y el titular de la Federación Gremial, Eduardo Maradona, dialogan con el Partido Libertario, Celeste y Blanco y la Coalición Cívica para levantar una nueva boleta. “Estamos cada vez peor, acaba de cerrar la Secretaría Pymes que era nuestro contacto directo con el gobierno nacional para tratar de avanzar un poquito y es un problemón”, lamentó Maradona. Y agregó: “Estamos haciendo un intento por salir por afuera de las estructuras tradicionales donde poder discutir producción y la generación de empleo sino, vamos a estar cada vez peor”.Cabe señalar que la presión electoral también provino del propio radicalismo gobernante: Pullaro lanzó la candidatura de su vice, Gisela Scaglia, y salió a disputar el mismo electorado libertario. Con la última sesión de Diputados en la memoria—donde Milei sufrió una derrota abrumadora—la Casa Rosada apuesta a blindar su flanco legislativo en octubre, pero las internas y la falta de cuadros en Santa Fe muestran que el camino sigue sembrado de curvas peligrosas.