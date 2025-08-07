07.08.2025 / JUNÍN

Un intendente PRO rompió con Milei y defendió una vía moderada ante el enojo libertario



El intendente de Junín y primer candidato a senador por la cuarta sección, Pablo Petrecca, cuestionó los “discursos de odio” del Gobierno nacional y rechazó el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en Buenos Aires, al presentar la alianza Somos Buenos Aires junto a intendentes radicales y vecinalistas.




La crisis del armado libertario quedó expuesta cuando Petrecca explicó en Radio Rivadavia que “no creo en acuerdos que son imposiciones” y advirtió que “las inversiones no van a venir si te peleaste con todos los gobernadores, si insultás a la Vicepresidenta, si te peleás con todo el Congreso”. El alcalde, que días atrás se retiró de una conferencia de Axel Kicillof tras una mención crítica a Mauricio Macri, insistió en que “no están buenos los discursos de odio” mientras la Casa Rosada acumula frentes abiertos.

En la cuarta sección electoral, Somos Buenos Aires reúne a nueve intendentes del PRO, la UCR y el vecinalismo que gobiernan más del 60 % del padrón. “Somos los únicos que podemos ganarle al kirchnerismo”, sostuvo Petrecca, aunque recordó que los cuatro diputados libertarios electos en 2023 ahora votan a favor de Kicillof, revelando la fragilidad de La Libertad Avanza.

La irrupción de este espacio inquieta al oficialismo nacional: los libertarios temen que la “tercera vía” le reste votos al electorado antiperonista en la elección del 7 de septiembre, lo que abriría el camino a un posible triunfo de Fuerza Patria. Karina Milei reclama disciplina, pero las fisuras internas y la falta de obra pública en distritos como Junín alimentan el desencanto con la gestión presidencial.

Cabe señalar que Petrecca ilustró el conflicto con un caso local: “Hace un año y medio tenemos la ciudad cortada por un paso a nivel paralizado; la Nación no lo termina porque decidió no hacer obra pública. Si no quieren, que nos traspasen la obra”. Con esa denuncia, el intendente marcó distancia de un Ejecutivo que predica libertad pero paraliza obras esenciales, y se posicionó como referente de un sector que busca diferenciarse del kirchnerismo sin subordinarse a la estrategia libertaria.

