07.08.2025 / POLÉMICA

Servini avanza en el caso Pablo Grillo y ordenó reconstrucción y peritaje al gendarme

El expediente por la represión del 12 de marzo entró en la recta final. Servini fijó la reconstrucción del hecho a las 10 de la mañana en un predio fuera de la Capital, con la División Balística de la Policía de la Ciudad a cargo. Busca precisar la trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Grillo y definir si el disparo configura un delito.




La jueza federal María Servini dispuso para el 11 de agosto la reconstrucción del disparo que casi mató al reportero gráfico Pablo Grillo y citó al gendarme Héctor Jesús Guerrero a nuevos estudios físicos antes de indagarlo el 2 de septiembre, mientras el fotógrafo continúa su rehabilitación.

La magistrada también ordenó que la pericia determine si la bala rozó la estructura de madera incendiada captada por el Mapa de la Policía, dato clave para reconstruir velocidad, ángulo y letalidad del cartucho. Con ese cuadro probatorio, la causa ya exhibe filmaciones y testimonios que incriminan a Guerrero, a quien Servini prohibió salir del país.

Además, la jueza solicitó medir altura, peso y envergadura del gendarme, junto con distancias de brazos y hombros en posiciones de tiro. La querella designó a las peritas Silvia Bufalini y Agustina Oberti, mientras la defensa nombró a Emilio Mariano García Chavarría. “La expectativa está puesta en poder confirmar muchos de los puntos que ya tenemos acreditados con otra prueba”, señaló la abogada del CELS, Agustina Lloret, y agregó: “Nos van a permitir confirmar la peligrosidad y la letalidad del accionar de Guerrero en el caso”.

Grillo siguió bajo rehabilitación y esta semana ingresó al Hospital Ramos Mejía para estudios previos a la colocación de una prótesis craneal. La cuenta @justiciaporpablogrillo informó que el equipo médico programó la intervención para la próxima semana, desmintiendo la versión difundida en marzo por la ministra Patricia Bullrich, quien lo tildó de “militante preso”. El fotoperiodista, hoy libre y apoyado por organismos de derechos humanos, encarna el reclamo contra la violencia institucional.

Lo más leído

1

Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad y negocia para sostenerlos en el Congreso

2

Recalde anunció la presentación de un proyecto que garantiza recursos para el Conicet

3

Luis Caputo quintuplicó su patrimonio desde que es ministro y mantiene el 99,9% de su dinero afuera

4

Karina Milei y Macri sellaron "la Alianza": el PRO se suma a LLA en CABA, pero sin nombre ni color propio

5

Javier Milei advirtió que se juega el fin del kirchnerismo en estas elecciones

Más notas de este tema

Gil Domínguez pidió frenar los deepfakes con IA en la campaña electoral

06/08/2025 - ELECCIONES 2025

Gil Domínguez pidió frenar los deepfakes con IA en la campaña electoral

El Gobierno bonaerense presentó un recurso ante la Corte Suprema por las deudas que Milei tiene con la Provincia

05/08/2025 - Política

El Gobierno bonaerense presentó un recurso ante la Corte Suprema por las deudas que Milei tiene con la Provincia

Tras rechazar la extradición de Kueider, él y su secretaria irán a juicio oral y público en Paraguay

30/07/2025 - DENEGARON EL PEDIDO DE ARROYO SALGADO

Tras rechazar la extradición de Kueider, él y su secretaria irán a juicio oral y público en Paraguay

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.