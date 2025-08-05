Servini avanza en el caso Pablo Grillo y ordenó reconstrucción y peritaje al gendarme

La jueza federal María Servini dispuso para el 11 de agosto la reconstrucción del disparo que casi mató al reportero gráfico Pablo Grillo y citó al gendarme Héctor Jesús Guerrero a nuevos estudios físicos antes de indagarlo el 2 de septiembre, mientras el fotógrafo continúa su rehabilitación.

La magistrada también ordenó que la pericia determine si la bala rozó la estructura de madera incendiada captada por el Mapa de la Policía, dato clave para reconstruir velocidad, ángulo y letalidad del cartucho. Con ese cuadro probatorio, la causa ya exhibe filmaciones y testimonios que incriminan a Guerrero, a quien Servini prohibió salir del país.Además, la jueza solicitó medir altura, peso y envergadura del gendarme, junto con distancias de brazos y hombros en posiciones de tiro. La querella designó a las peritas Silvia Bufalini y Agustina Oberti, mientras la defensa nombró a Emilio Mariano García Chavarría. “La expectativa está puesta en poder confirmar muchos de los puntos que ya tenemos acreditados con otra prueba”, señaló la abogada del CELS, Agustina Lloret, y agregó: “Nos van a permitir confirmar la peligrosidad y la letalidad del accionar de Guerrero en el caso”.Grillo siguió bajo rehabilitación y esta semana ingresó al Hospital Ramos Mejía para estudios previos a la colocación de una prótesis craneal. La cuenta @justiciaporpablogrillo informó que el equipo médico programó la intervención para la próxima semana, desmintiendo la versión difundida en marzo por la ministra Patricia Bullrich, quien lo tildó de “militante preso”. El fotoperiodista, hoy libre y apoyado por organismos de derechos humanos, encarna el reclamo contra la violencia institucional.