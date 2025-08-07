08.08.2025 / INESTABILIDAD CAMBIARIA

Tras semanas de volatilidad, los bancos elevaron a casi un 40% las tasas de interés de los plazos fijos

Las entidades financieras ajustaron sus rendimientos para captar depósitos, en un contexto marcado por la menor liquidez en pesos. Las medidas del Gobierno para absorber circulante impactaron de lleno en las tasas de corto plazo.




Tras varias semanas de tensión en el mercado, las tasas que los bancos ofrecen en sus plazos fijos comenzaron a subir y, frente al endurecimiento de la política para absorber pesos, con aumentos de encajes bancarios y colocaciones de deuda del Tesoro, las entidades ajustaron sus rendimientos para atraer depósitos, dejando en varios casos las ofertas minoristas cerca del 40% nominal anual.

El efecto de esas medidas también se sintió en el mercado financiero, donde este jueves la caución bursátil se operó al 44% y el repo entre bancos llegó al 63%, según operadores. Sin intervención directa del Banco Central, las entidades debieron salir a competir por los depósitos necesarios para cumplir con las exigencias de efectivo mínimo, cuyo cálculo se presenta a fin de mes.

En ese escenario, los bancos que lideran el ranking de tasas son el Banco Provincia, con su Cuenta DNI a 39%, el Hipotecario (para no clientes vía web) y Columbia (para nuevos clientes), junto con Reba compañía financiera. “A pocos días de haber incorporado la posibilidad de invertir en plazos fijos desde la app, la respuesta fue inmediata: en solo tres días se realizaron más de 15.000 plazos fijos por un monto total de $17.800 millones”, destacaron desde la entidad bonaerense.

Con rendimientos de 38%, se ubican Banco Mariva, Banco de la Provincia de Córdoba, CMF, Meridian y Crédito Regional compañía financiera. “En nuestro caso, como banco mayorista, es una estrategia comercial de atomización de pasivos y cambio en el mix de fondeo”, explicó Sebastián Grasso, gerente de Gestión Financiera de Mariva. Apenas por debajo, con 37,5%, aparece Banco del Sol, y con 37% se anotan Banco Nación, Bica, Banco de Corrientes y Voii.

El promedio de tasas también refleja la tendencia. La de Badlar, que mide los plazos fijos de $1 millón o más a 30 días, trepó a 45,59%; mientras que la Tamar, para depósitos mayores a $1000 millones, alcanzó 50,69%, ambas con fuertes incrementos en lo que va de agosto. Si el Tesoro no renueva todos los vencimientos en la próxima licitación, podría inyectar pesos y aliviar la iliquidez, pero por ahora, el impulso alcista de las tasas se mantiene firme.

