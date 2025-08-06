Vecinos de Villa Celina denunciaron que Milei pasó unos minutos para la polémica foto y eludió atender sus reclamos

#Denuncia | La comunidad de Villa Celina delató que el Presidente pasó cinco minutos nada más para hacer la foto que despertó el repudio de la oposición y que evitó atender reclamos vecinales de parte de quienes se acercaron. pic.twitter.com/UK9qBebMbc  Política Argentina (@Pol_Arg) August 8, 2025

Cámaras de seguridad del municipio de La Matanza registraron el pasado jueves el paso de la caravana presidencial por Villa Celina, donde se observa con claridad que el vehículo que trasladaba a Javier Milei ingresó al barrio poco antes del mediodía y permaneció en la zona apenas uno minutos, desde las 11:52 hasta las 12:14 del mediodía, en un predio donde se realizan trabajos de demolición.Fuentes locales indicaron que, mientras se tomaban fotos con sus candidatos a legisladores de la provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos intentó acercarse para transmitirle inquietudes, pero el operativo de seguridad impidió el contacto. Solo pudieron observar la actividad desde la vereda, a distancia.Las imágenes de las cámaras demuestran que la visita consistió, únicamente, en sacar la fotografía que luego publicó Milei en redes sociales, sosteniendo un cartel con la frase “Kirchnerismo Nunca Más". El gesto fue repudiado por la oposición y por organismos de derechos humanos, por leerse como una provocación al peronismo en época de campaña electoral, a través de la utilización de la histórica consigna “Nunca Más” que alude a la memoria de la dictadura militar.En esa línea, cabe destacar que el lugar donde se realizó no fue casual, contemplano que La Matanza es un partido históricamente peronista.En el video del recorrido, se observa que la comitiva llegó en vehículos blindados, rodeados por efectivos policiales y personal de custodia. El grupo descendió únicamente para posar frente a las cámaras, tras lo cual retomó el camino de regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires.Durante la jornada, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la visita y señaló que, el Presidente “no se anima a caminar el barrio”, limitándose a acciones con fines electorales. La comunidad de Villa Celina ratificó que La Libertad Avanza mostró un alto desinterés por la situación local al compartir varias fotografías del momento en que posaron con el cartel.