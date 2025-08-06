Vecinos de Villa Celina denunciaron que Milei pasó unos minutos para la polémica foto y eludió atender sus reclamos

Tras la visita del Presidente a una obra de La Matanza para posar en una foto de campaña en clave antikirchnerista, vecinos que acudieron al lugar aseguran que evitó recibir inquietudes y que permaneció solo unos minutos en la localidad. La duración de su estadía quedó demostrado en las cámaras de seguridad.
#Denuncia | La comunidad de Villa Celina delató que el Presidente pasó cinco minutos nada más para hacer la foto que despertó el repudio de la oposición y que evitó atender reclamos vecinales de parte de quienes se acercaron. pic.twitter.com/UK9qBebMbc Política Argentina (@Pol_Arg) August 8, 2025
