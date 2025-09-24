En EEUU temen que Milei sea el Vietnam de Trump

En los Estados Unidos crece la preocupación sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei y su impacto en la política exterior norteamericana. Un artículo publicado por el portal británico UnHerd advierte que la Casa Blanca de Donald Trump podría terminar pagando el costo de respaldar a un aliado imprevisible y debilitado en Buenos Aires.El texto, firmado por el analista James Brooke, sostiene que la apuesta de Trump por Milei “podría convertirse en su Vietnam”. La expresión resume el temor a que el experimento libertario argentino, lejos de consolidarse como un ejemplo exitoso de reformas de mercado en la región, derive en una crisis política y económica capaz de arrastrar a Washington.El razonamiento es claro: si Milei fracasa, el espejo argentino puede volverse un arma de sus opositores internos. El artículo señala que “el colapso de Buenos Aires dejaría a Trump con la responsabilidad de haber apoyado al hombre equivocado en el momento equivocado”.En paralelo, se describe un escenario en el que la imagen internacional de Estados Unidos quedaría asociada a un socio en declive, con protestas masivas y una sociedad golpeada por el ajuste. “Los presidentes que eligen mal a sus aliados suelen pagar un precio en su política doméstica”, advierte la nota.Aunque escrito desde Londres, el análisis condensa una preocupación que resuena en círculos de poder norteamericanos: la posibilidad de que la aventura argentina no solo comprometa la estabilidad regional, sino también la narrativa trumpista de que su liderazgo puede proyectarse sin costos en el extranjero.En definitiva, detrás del debate sobre Milei empieza a jugar otra partida: hasta qué punto el futuro del experimento libertario puede convertirse en un problema para Donald Trump en su propia casa.