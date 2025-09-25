25.09.2025 / La Libertad Avanza

Filtran que Karina amenazó con irse del país si Milei echaba a sus colaboradores aconsejado por Santi Caputo

Carlos Pagni se refirió a la crisis económica que el Gobierno busca superar con el "salvataje" de EEUU y, en ese marco, se refirió al "internismo feroz" libertario entre Karina Milei y Santi Caputo. "Amenazó ya no con retirarse del Gobierno, sino con irse del país", la advertencia de la hermana presidencial.



Todavía sin procesar la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, en la antesala de los comicios legislativos nacionales que aún tienen en estado de incertidumbre a La Libertad Avanza y en pleno "salvataje" de los EEUU de Donald Trump a crisis financiera que tenía en vilo al Gobierno, el editorialista de La Nación Carlos Pagni reveló un complejo supuesto episodio que exhibiría la delicada situación interna que atraviesa a nivel político el "triángulo de hierro" que integran el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general Karina y su asesor Santiago Caputo. 

Tras interpretar que el mandatario republicano dio a Milei un préstamo político condicionado a resultados electorales y con costos políticos aún inconmensurables, Pagni se refirió a la "otra dimensión de la gestión que funciona como una usina de crisis permanente".

"El internismo feroz. El Presidente se vanaglorió en su momento de haber forjado un ´triángulo de hierro´. Una descripción que dejaba la sensación de solidez e invulnerabilidad. Sin embargo, ese ´triángulo de hierro´ se ha convertido en una fuente incesante de conflictos", introdujo el periodista.

En ese sentido, puso la lupa en "los enfrentamientos del ´Mago del Kremlin´, Santiago Caputo, con el equipo de Karina Milei, por no decir con la misma Karina Milei".

Sin embargo, el núcleo del relato que expresa la gravedad de la situación que relata Pagni, de ser verdad, es la profundidad de la interna y las consecuencias que podría tener en el Presidente, conocido su apego con Karina: "Una versión insistente afirma que en la última reunión de gabinete, cuando Milei, aconsejado por el ´Mago´, insinuó que prescindiría de los servicios de algunos colaboradores de su hermana, ésta amenazó ya no con retirarse del Gobierno, sino con irse del país. Habladurías".

La pregunta que no respondió Pagni es a quién se refiere con "colaboradores" de Karina que Milei habría amenazado con despedir por recomendación del "Mago del Kremlin". ¿Lule y Martín Menem acaso?

Lo más leído

1

Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso

2

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

3

Encuesta: Fuerza Patria le saca 6 puntos a LLA hacia octubre y se desploma la imagen de los Milei

4

Cristina fulminó a Milei por la escalada del dólar: Acá la única banda es la del carry trade

5

En medio de la tensión cambiaria, el Gobierno confirmó un posible préstamo del Tesoro de Estados Unidos

Más notas de este tema

El mayor de los Kovalivker financió el acto de Milei en el Movistar Arena para presentar su nuevo libro

25/09/2025 - ACUERDOS

El mayor de los Kovalivker financió el acto de Milei en el Movistar Arena para presentar su nuevo libro

Villarruel tiró la pelota a Milei ante un reclamo por despidos: Las explicaciones debe darlas el Ejecutivo

25/09/2025 - DISTANCIA

Villarruel tiró la pelota a Milei ante un reclamo por despidos: Las explicaciones debe darlas el Ejecutivo

Espert hizo autocrítica al destacar la soberbia del Gobierno, pero luego culpó a la oposición por la tensión cambiaria

24/09/2025 - CONTRADICCIÓN

Espert hizo autocrítica al destacar la soberbia del Gobierno, pero luego culpó a la oposición por la tensión cambiaria

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.