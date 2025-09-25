Filtran que Karina amenazó con irse del país si Milei echaba a sus colaboradores aconsejado por Santi Caputo

Todavía sin procesar la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, en la antesala de los comicios legislativos nacionales que aún tienen en estado de incertidumbre a La Libertad Avanza y en pleno "salvataje" de los EEUU de Donald Trump a crisis financiera que tenía en vilo al Gobierno, el editorialista de La Nación Carlos Pagni reveló un complejo supuesto episodio que exhibiría la delicada situación interna que atraviesa a nivel político el "triángulo de hierro" que integran el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general Karina y su asesor Santiago Caputo.Tras interpretar que el mandatario republicano dio a Milei un préstamo político condicionado a resultados electorales y con costos políticos aún inconmensurables, Pagni se refirió a la "otra dimensión de la gestión que funciona como una usina de crisis permanente"."El internismo feroz. El Presidente se vanaglorió en su momento de haber forjado un ´triángulo de hierro´. Una descripción que dejaba la sensación de solidez e invulnerabilidad. Sin embargo, ese ´triángulo de hierro´ se ha convertido en una fuente incesante de conflictos", introdujo el periodista.En ese sentido, puso la lupa en "los enfrentamientos del ´Mago del Kremlin´, Santiago Caputo, con el equipo de Karina Milei, por no decir con la misma Karina Milei".Sin embargo, el núcleo del relato que expresa la gravedad de la situación que relata Pagni, de ser verdad, es la profundidad de la interna y las consecuencias que podría tener en el Presidente, conocido su apego con Karina: "Una versión insistente afirma que en la última reunión de gabinete, cuando Milei, aconsejado por el ´Mago´, insinuó que prescindiría de los servicios de algunos colaboradores de su hermana, ésta amenazó ya no con retirarse del Gobierno, sino con irse del país. Habladurías".La pregunta que no respondió Pagni es a quién se refiere con "colaboradores" de Karina que Milei habría amenazado con despedir por recomendación del "Mago del Kremlin". ¿Lule y Martín Menem acaso?