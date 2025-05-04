12.08.2025 / Locales

El Municipio de Lanús anunció cómo funcionará la nueva Línea Universitaria Gratuita

Los estudiantes podrán viajar de forma directa y sin abonar ningún costo, ya que solo deberán presentar un certificado de alumno regular. La frecuencia de este colectivo será de 15 minutos.




El Municipio de Lanús presentó la nueva Línea Universitaria Gratuita, un medio de transporte que unirá la universidad con la estación. Los estudiantes podrán viajar de forma directa y sin abonar ningún costo, ya que solo deberán presentar un certificado de alumno regular.

La frecuencia de este colectivo será de 15 minutos y su funcionamiento será el siguiente:

-Lunes a viernes, de 7:25 a 22:30.
-Sábados, de 7:25 a 15:00.

Para poder tomar esta nueva Línea Universitaria Gratuita desde la UNLa habrá que dirigirse a 29 de Septiembre y Cordero. En caso de hacerlo desde la Estación Lanús, el colectivo saldrá de 29 de Septiembre 2100.

Linea Universitaria by Débora Lopez

Lo más leído

1

Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"

2

Kirchnerismo Nunca Más": la alianza bonaerense LLA - PRO con Milei y una banalización de la dictadura

3

Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir

4

El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli

5

Vecinos de Villa Celina denunciaron que Milei pasó unos minutos para la polémica foto y eludió atender sus reclamos

Más notas de este tema

Aumento del transporte: el boleto de colectivo subirá 3,5% en CABA y GBA

30/06/2025 - NUEVAS TARIFAS

Aumento del transporte: el boleto de colectivo subirá 3,5% en CABA y GBA

Transporte público: uno por uno, todos los aumentos

01/06/2025 - AMBA

Transporte público: uno por uno, todos los aumentos

El Gobierno convocó a una reunión para destrabar el paro de colectivos

04/05/2025 - Nueva audiencia

El Gobierno convocó a una reunión para destrabar el paro de colectivos

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.