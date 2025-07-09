10.10.2025 / Convocatoria

A 80 años del 17 de octubre, seguidores de Cristina convocan a una caravana

La actividad culminará en San José 1111, donde se encuentra detenida la presidenta del Partido Justicialista.




Este 17 de octubre, sindicatos, organizaciones sociales, militantes y ciudadanos y ciudadanas de todo el país convocan a sumarse a la caravana nacional “Leales de Corazón”, que se realizará a partir de las 17 horas. y culminará en San José 1111, Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra detenida la presidenta del Partido Justicialista.

“Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas” , sostienen desde el movimiento Argentina con Cristina.

Asimismo, remarcaron: “La detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, expresa la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución”.



Lo más leído

1

Hijo de puta: Milei fue al microcentro porteño, pero lo insultaron los vecinos y escapó

2

Polémica: Fred Machado habló sobre Lilia Lemoine en su relato de aportes a Espert

3

Denuncian a Javier Milei por abuso de autoridad al decir que él decidió que Cristina Kirchner vaya presa

4

Dolor en LLA: Karen Reichardt no podrá votarse a sí misma porque está empadronada en CABA

5

La advertencia de Malena Galmarini sobre Karen Reichardt: ¿La van a apretar para que renuncie?

Más notas de este tema

A tres años del intento de magnicidio de Cristina Kirchner, cómo sigue el juicio contra los dos acusados por la causa

01/09/2025 - PROCESO

A tres años del intento de magnicidio de Cristina Kirchner, cómo sigue el juicio contra los dos acusados por la causa

Cristina Kirchner envió un mensaje a militantes que inauguraron una unidad básica en Bahía Blanca

11/08/2025 - CFK

Cristina Kirchner envió un mensaje a militantes que inauguraron una unidad básica en Bahía Blanca

Cristina Kirchner en Parque Lezama: Este 9 de julio no alcanza con recordar la independencia

09/07/2025 - Día de la Independencia

Cristina Kirchner en Parque Lezama: Este 9 de julio no alcanza con recordar la independencia

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.