A 80 años del 17 de octubre, seguidores de Cristina convocan a una caravana

LEALES DE CORAZÓN



A 80 años del 17 de octubre, caravana nacional a San José 1111.



El 17 a las 17 ✌🏽 pic.twitter.com/033GaCvcR1  Argentina con Cristina 🇦🇷 (@argconcristina) October 10, 2025

Este 17 de octubre, sindicatos, organizaciones sociales, militantes y ciudadanos y ciudadanas de todo el país convocan a sumarse a la caravana nacional “Leales de Corazón”, que se realizará a partir de las 17 horas. y culminará en San José 1111, Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra detenida la presidenta del Partido Justicialista.“Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas” , sostienen desde el movimiento Argentina con Cristina.Asimismo, remarcaron: “La detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, expresa la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución”.