08.10.2025 / La Libertad (no) Avanza

Hijo de puta: Milei fue al microcentro porteño, pero lo insultaron los vecinos y escapó

El Presidente fue abucheado este mediodía por vecinos del microcentro porteño, a pocas cuadras de Plaza de Mayo. Sucedió cuando salió de un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 600. Lo insultaron, le cantaron "Karina es alta coimera" y escapó escoltado por la Policía.



El presidente Javier Milei sigue con problemas para salir a la calle: esta vez fue abucheado durante el mediodía de este miércoles por vecinos del microcentro porteño, luego de que se mostrara por la zona, a pocas cuadras de Plaza de Mayo.

Sucedió cuando el líder libertario salía de un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 605 y una muchedumbre que se concentraba en las calles aledañas lo insultó mientras se subía a la camioneta oficial escoltado por la Policía Federal Argentina y la seguridad.

“Hijo de puta”, coreaban los vecinos en una clara demostración de repudio a su presencia, que también incluyó insultos dirigidos a la hermana del Presidente, Karina Milei, y alusiones a la presunta corrupción y las coimas del 3% que la secretaria general de la Presidencia se llevaba del ANDIS según los audios del ex titular de ese organismo, Diego Spagnuolo. 



Noticia en desarrollo…

