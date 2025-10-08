Hijo de puta: Milei fue al microcentro porteño, pero lo insultaron los vecinos y escapó

El Presidente fue abucheado este mediodía por vecinos del microcentro porteño, a pocas cuadras de Plaza de Mayo. Sucedió cuando salió de un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 600. Lo insultaron, le cantaron "Karina es alta coimera" y escapó escoltado por la Policía.
#Política | Javier Milei fue abucheado en el centro porteño y tuvo que ser escoltado por la Policía Federal.pic.twitter.com/DxsgZDLh7x— Política Argentina (@Pol_Arg) October 8, 2025
