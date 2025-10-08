Hijo de puta: Milei fue al microcentro porteño, pero lo insultaron los vecinos y escapó

#Política | Javier Milei fue abucheado en el centro porteño y tuvo que ser escoltado por la Policía Federal.pic.twitter.com/DxsgZDLh7x — Política Argentina (@Pol_Arg) October 8, 2025

El presidente Javier Milei sigue con problemas para salir a la calle: esta vez fue abucheado durante el mediodía de este miércoles por vecinos del microcentro porteño, luego de que se mostrara por la zona, a pocas cuadras de Plaza de Mayo.Sucedió cuando el líder libertario salía de un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 605 y una muchedumbre que se concentraba en las calles aledañas lo insultó mientras se subía a la camioneta oficial escoltado por la Policía Federal Argentina y la seguridad.“Hijo de puta”, coreaban los vecinos en una clara demostración de repudio a su presencia, que también incluyó insultos dirigidos a la hermana del Presidente, Karina Milei, y alusiones a la presunta corrupción y las coimas del 3% que la secretaria general de la Presidencia se llevaba del ANDIS según los audios del ex titular de ese organismo, Diego Spagnuolo.Noticia en desarrollo…