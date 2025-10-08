Condenaron a Sabag Montiel a 10 años y a Uliarte a 8 años por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 6 dio a conocer este miércoles la sentencia por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta: condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por haber gatillado el arma para intentar matar a la ex presidenta y a 4 años por tenencia de pornografía infantil, a Brenda Uliarte a 8 años de cárcel por considerarla participe necesaria y Gabriel Carrizo fue absuelto.El juicio oral comenzó en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y contó con la declaración de 157 testigos. La querella de la ex presidenta solicitó condenar a Sabag Montiel y a Uliarte a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado.La fiscalía, por su parte, había acusado al primero por tentativa de homicidio triplemente agravado, incluyendo violencia de género en su modalidad política y el uso de arma de fuego.En cuanto a Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como presunto jefe de la agrupación "Los Copitos", estuvo detenido desde 2022 y fue liberado en agosto pasado. Ni la fiscalía ni la querella formularon acusación en su contra durante los alegatos finales, por lo que fue absuelto.Durante la última audiencia del proceso, los tres imputados tuvieron la posibilidad de expresar sus últimas palabras ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.Carrizo criticó su detención prolongada: “Me parece un poco injusto que vaya gente presa y que tenga que esperar tanto tiempo para llegar a un juicio y recién ahí le digan ‘te podés ir en libertad’. Nadie me va a devolver esos tres años”.Brenda Uliarte no habló mientras que Sabag Montiel, que recurrió además a los medios en varias oportunidades durante los últimos tiempos, utilizó su intervención para defender al diputado del PRO Gerardo Milman, alegando que se le “armó una causa” y comparando su situación con la del fiscal Alberto Nisman. También afirmó que le “plantaron un arma”, lo que motivó la intervención de la jueza, quien le recordó que sus comentarios sobre otra causa no eran pertinentes.Los abogados de CFK apelaron ante la Cámara Federal porteña la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, puesta en su cargo durante el gobierno de Mauricio Macri, de archivar parcialmente la investigación sobre la presunta participación intelectual de Milman. Según consta en la causa, el diputado habría dicho dos días antes del atentado: “Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa”.