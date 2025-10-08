08.10.2025 / INTERNACIONAL

The Guardian lapidario con Javier Milei: "Se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma"

Tras el recital del mandatario en el Movistar Arena, el prestigioso diario británico destrozó al Presidente y criticó su presentación en medio de la crisis económica: "Quemando la casa", tituló el medio.



El diario británico The Guardian hizo referencia al extenso show del presidente Javier Milei en el Movistar Arena antes de presentar su último libro, "La Construcción del Milagro" con una dura crítica al mandatario en medio de la crisis económica del país: “Quemando la casa: Milei se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma”, tituló su nota el prestigioso medio internacional.



En su nota publicada este martes, el medio británico de centroizquierda criticó la actuación del Presidente en medio de la crisis política y económica más profunda que atraviesa el país, donde "su promesa de llevar a Argentina a una nueva era de prosperidad naufraga entre conflictos económicos, escándalos internos y creciente descontento social".

Con una referencia a una canción de Talking Heads (Burning down the house, que literalmente quiere decir Quemando la casa) el medio señaló que el presidente "juega a ser una estrella de rock" mientras "la economía argentina colapsa" y consideró que “fue una puesta en escena más cercana al espectáculo que a la política, en un contexto marcado por ajustes que golpean a jubilados y hospitales, y una fuerte caída del peso”.

La crónica subrayó que este show reflejó el momento político de Javier Milei: un presidente que llegó prometiendo una revolución económica y moral y que hoy enfrenta derrotas electorales, escándalos de corrupción -entre ellos el caso de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- y una creciente pérdida de apoyo.

Diferente analistas citados por The Guardian coincidieron en que el modelo libertario está debilitado. Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, interpretó la puesta como un intento de “revitalizar un mito agotado” en un momento donde la imagen del gobierno choca con la realidad cotidiana de millones de argentinos. En tanto, Paola Zuban, politóloga y codirectora de la encuestadora Zuban Córdoba, describió en la nota a Milei como “un presidente en decadencia económica, política y social”.
 

Lo más leído

1

Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

2

Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

3

Ante el repudio general, Milei suspendió la caminata en Santa Fe y siguió de largo rumbo a Paraná

4

"No voy a prestarme...": Espert evadió responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

5

Encuesta sobre Espert: pocos creen que es inocente, pocos le cree la explicación y el 63% quiere que renuncie

Más notas de este tema

"Todo concluye al fin": Espert se toma licencia en plena imputación por el caso Machado

08/10/2025 - DIPUTADOS

"Todo concluye al fin": Espert se toma licencia en plena imputación por el caso Machado

Procesaron a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó a Pablo Grillo

08/10/2025 - JUDICIALES

Procesaron a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó a Pablo Grillo

El Banco Mundial recortó las estimaciones de crecimiento para Argentina

08/10/2025 - ECONOMÍA

El Banco Mundial recortó las estimaciones de crecimiento para Argentina

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.