Dolor en LLA: Karen Reichardt no podrá votarse a sí misma porque está empadronada en CABA

A días de las legislativas, la flamante cabeza de lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires enfrenta otro traspié: no podrá emitirse el voto porque figura en el padrón de la Ciudad. El caso se suma al archivo de tuits agresivos y al revés judicial que forzó su ascenso tras la salida de José Luis Espert.

En paralelo, salieron a la luz posteos publicados entre 2015 y 2018 con contenido racista, clasista y despectivo, además de agravios contra hinchas de Boca y viejas chicanas a Lionel Messi. Reichardt intentó despegarse de los mensajes y denunció una maniobra: “¡Me están operando de una manera espantosa ! Los twits con malas palabras hacia Messi son falsos y este a Macri también, busquen en mi cuenta y verán q no existen… Encima con faltas de ortografía”.El nuevo papelón impacta de lleno en el corazón del discurso libertario: la primera candidata por Buenos Aires no podrá votarse a sí misma porque está inscripta en el padrón de CABA. El episodio expone la improvisación con la que LLA rearmó su estrategia y reaviva la tensión interna por el liderazgo de la lista.