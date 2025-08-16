17.08.2025 / LLA

Luis Petri se afilió a La Libertad Avanza

La iniciativa fue celebrada por los hermanos Milei. El ministro de Defensa encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales en Mendoza.




El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció su afiliación a La Libertad Avanza. El funcionario confirmó la noticia con una fotografía publicada junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en la que se lo ve firmando los papeles de adhesión al partido.

“Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía", expresó Karina Milei en X.

La secretaria de la Presidencia indicó: "Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina". El presidente Javier Milei replicó el posteo.

Luis Petri encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales en Mendoza, en el marco de la alianza entre radicales y mileistas.

“Acepto con orgullo el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista a diputados nacionales por mi amada Mendoza en las elecciones de octubre”, expresó  el ministro de Defensa en X.

