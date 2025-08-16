Luis Petri se afilió a La Libertad Avanza

El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció su afiliación a La Libertad Avanza. El funcionario confirmó la noticia con una fotografía publicada junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en la que se lo ve firmando los papeles de adhesión al partido.“Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía", expresó Karina Milei en X.La secretaria de la Presidencia indicó: "Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina". El presidente Javier Milei replicó el posteo.Luis Petri encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales en Mendoza, en el marco de la alianza entre radicales y mileistas.“Acepto con orgullo el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista a diputados nacionales por mi amada Mendoza en las elecciones de octubre”, expresó el ministro de Defensa en X.