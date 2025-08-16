17.08.2025 / PBA

Randazzo encabezará la lista de diputados de Provincias Unidas en Buenos Aires

El exministro de Transporte iría acompañado por Margarita Stolbizer y Emilio Monzó, según informaron desde su entorno




El exfuncionario Florencio Randazzo será el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del frente Provincias Unidas, espacio impulsado por varios gobernadores.

El anuncio llegó tras la impugnación presentada por la conducción bonaerense de la UCR, encabezada por Miguel Fernández, que rechazó firmar la adhesión. Vencido el plazo judicial fijado por Alejo Ramos Padilla, el sello radical quedó oficialmente fuera de la coalición en el distrito

La nómina estaría integrada además por Margarita Stolbizer en el segundo lugar y Emilio Monzó en el tercero. Danya Tavela, de Democracia para Siempre, ocupará el cuarto puesto, tras la decisión de Facundo Manes de competir en la Ciudad.

El frente competirá sin la estructura formal de la UCR bonaerense, aunque con el respaldo de dirigentes a título personal. Provincias Unidas nuclea a los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Jujuy, Carlos Sadir; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaroe, además del GEN y el Partido Socialista.

