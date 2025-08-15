El Gobierno anunció la reestructuración del ministerio de Economía: principales cambios

El Gobierno de la Nación formalizó este lunes, a través de un decreto, la nueva estructura del Ministerio de Economía que se realizó con la meta de redefinir objetivos y funciones de diversas áreas, así como para ratificar la disolución de organismos y reorganizar responsabilidades clave de la administración pública. En resumen, se trata de un ajuste integral en las secretarías de Industria, Hacienda, Agricultura y Transporte.La Secretaría de Industria verá ampliadas sus competencias, incluyendo la participación “en las negociaciones con la Unión Europea (UE) y con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en las temáticas de su competencia” y la asistencia “en lo relativo a las cuestiones remanentes o pendientes de conclusión del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales”. Además, la Subsecretaría de Gestión Productiva sumará la función de asistir en la regulación de la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación y comercialización de productos derivados del cáñamo industrial, “excluyendo expresamente a la flor”., incluyendo la Dirección de Registro de Variedades y la Dirección de Fiscalización. A la misma secretaría se suman el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Dirección Nacional de Semillas como unidades de primer nivel operativo.En Hacienda, el Ejecutivo se abstendrá de participar en "la definición de los lineamientos y contenidos estratégicos relativos a la formación de expertos en los niveles gerenciales que conforman la Administración Pública Nacional”, mientras que Agricultura sufrió varios ajustes por la disolución de dependencias. A su vez, la Subsecretaría de Economías Regionales ya no tendrá a cargo de “la elaboración, propuesta y definición de políticas públicas y estudios dirigidos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y los Emprendedores”.También se eliminó el objetivo de la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal de “asistir a la Secretaría en la aplicación de la Ley para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina N° 26.141 y de la Ley para la Recuperación de la Ganadería Ovina N° 25.422”. Por su parte, la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional pasará a “coordinar la actualización del Código Alimentario Argentino (CAA)”.Transporte también experimenta cambios significativos. El decreto aprobó las estructuras operativas de primer nivel de la Agencia de Control de Concesiones y de Servicios Públicos de Transporte y de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Se aclaró, sin embargo, que “no se toman medidas respecto de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a raíz de una medida cautelar” y se transfirieron varias áreas de la ex-Agencia Nacional de Seguridad Vial hacia la Secretaría de Transporte.Por otra parte, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) funcionará como organismo desconcentrado bajo la Secretaría de Industria y Comercio, mientras que Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal pasa a integrarse como Empresa y Ente del Sector Público Nacional en la órbita del Ministerio de Economía. Al márgen del objetivo frecuente del Gobierno de "modernizar" áreas estratégicas, la decisión genera incertidumbre sobre la continuidad de ciertas políticas.