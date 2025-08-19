Fentanilo contaminado: el Gobierno desplazó a una directora de la ANMAT

El Ministerio de Salud oficializó la desvinculación de Mariela Andrea García, quien se desempeñaba como directora de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).La resolución, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, no especifica los motivos del desplazamiento pero se produce en un contexto de creciente preocupación por las muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado en hospitales que, hasta la fecha, alcanzaron la cifra de 87 confirmadas y se estima que podría aumentar en las próximas horas.García había sido designada en el cargo en octubre de 2019 por un período transitorio de 180 días hábiles, que fue prorrogado sucesivamente. Su rol consistía en supervisar la etapa posterior a la comercialización de productos médicos, un área clave para la detección temprana de riesgos sanitarios asociados a medicamentos y dispositivos en circulación.Según la disposición resuelta el 14 de agosto y publicada este lunes, la salida de García fue solicitada por la propia Administradora Nacional de la ANMAT a través del expediente IF-2025-89047132, y se hizo efectiva de manera inmediata. El texto indica que se trató de una "limitación de la designación transitoria", sin mencionar reemplazos ni reubicación en otro puesto dentro del organismo.La investigación judicial en curso reveló graves falencias en la producción y control de calidad del fentanilo inyectable distribuido en hospitales de todo el país. Los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo, responsables de la fabricación del fármaco, han sido señalados por la ANMAT por no cumplir con los estándares exigidos para medicamentos de alto riesgo. Incluso, se informó que el organismo había detectado fallas en la producción antes de los hechos, pero tardó en intervenir. medicamentos.La desvinculación de García se suma a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno para abordar la crisis sanitaria. Sin embargo, la falta de explicaciones claras sobre los motivos de su salida ha generado especulaciones sobre posibles responsabilidades dentro de la ANMAT y otras áreas del Ministerio de Salud.Mientras tanto, familiares de las víctimas han expresado su indignación por la falta de respuestas y justicia y exigieron que se esclarezcan las responsabilidades y se tomen medidas para evitar que tragedias similares ocurran en el futuro.