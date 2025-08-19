Francos vs. Fantino: el jefe de ministros defendió a Mario Lugones ante los reproches del periodista consentido por Milei

El jefe de ministros salió a respaldar al ministro de Salud, Mario Lugones, tras los duros cuestionamientos de Alejandro Fantino por la muerte de al menos 96 personas a causa de un lote de fentanilo contaminado. "No renuncia porque no tiene responsabilidad”, justificó Francos, y destacó los avances en la investigación tras una reunión que mantuvo con el titular de la cartera sanitaria.Fantino había explotado en su programa de stream Neura, reclamando la renuncia del funcionario y cuestionando su gestión: “Lo lamento, cien muertos, lo lamento. Me parece que se tiene que ir. No me rompan los huevos, no me llamen, no me hagan sonar el teléfono”, cruzó el conductor al que el presidente Javier Milei le tiene especial afecto.El conductor apuntó directamente a Lugones con fuertes críticas sobre su desempeño: “Me averguenza cómo lo comunicó. Mal, nervioso, tenso, obligado, cagado en las patas, sucio como una papa. Le pesan esas muertes, Mario”, acusó, e insistió en que el ministro debe abandonar el cargo, luego de conocerse que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), bajo la administración de Lugones, demoró dos meses en avisar sobre las irregularidades del lote. “Mario agarrá los bolsos y picá hermano. Volá. Las explicaciones que diste fueron berretas. Asco me da”, arremetió Fantino.Francos, en cambio, subrayó que Lugones había ofrecido detalles concretos sobre los avances de la investigación y descartó cualquier posibilidad de renuncia. Asimismo, anunció que se iniciarán sumarios en la ANMAT y apuntó al dueño del laboratorio HBL Pharma, Ariel García Furfaro, como responsable de los defectos de la producción del fármaco.El ministro de Salud recibió en los últimos días a varios medios para dar explicaciones sobre lo que calificó como “un hecho totalmente inédito en la historia de la salud argentina” y apuntó contra quienes distribuyeron el fentanilo contaminado. Fantino, sin embargo, continuó criticando su manejo del caso, incluso aludiendo a su experiencia médica: “Lugones te digo, no llores con lágrimas lo que no supiste defender con tu expertise de médico. Sos un inútil, a mí que te estés llorando, se te fue esto de las manos”.