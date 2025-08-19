Gripe aviar en Argentina: detectaron un nuevo caso y suspendieron parte de las exportaciones de pollos y derivados

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un nuevo caso de gripe aviar y tuvo que suspender las exportaciones de productos avícolas a algunos países. La enfermedad, en su variante altamente patógena (IAAP) H5, apareció en Los Toldos, partido de General Viamonte.Todo comenzó con el aviso de parte de un establecimiento de gallinas ponedoras al SENASA. Tras detectar signos clínicos compatibles con la enfermedad, las autoridades recolectaron y analizaron las muestras que ayer confirmaron el diagnóstico positivo de IAAP H5. Ante esto, se estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS) de 3 kilómetros de diámetro alrededor del brote para “intensificar las medidas sanitarias de contención, bioseguridad y restricción de movimientos”.A esto le sumaron una zona de vigilancia con tareas de monitoreo, control y rastrillaje de 7 kilómetros a la redonda. Paralelamente, se activó el protocolo en la granja afectada que incluye el despoblamiento y la disposición final de las aves y la limpieza y desinfección del predio.Desde el SENASA aclararon que el establecimiento afectado no está en “una zona de producción avícola significativa”. Sin embargo, decidieron notificar a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspender “temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario como libre de la enfermedad”.Cabe aclarar que los productores del sector van a poder seguir comercializando con los países que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.A todo esto, desde la Municipalidad de General Viamonte intentaron llevar tranquilidad a la pobación aclarando que “el contagio a las personas puede ocurrir principalmente por contacto directo con animales enfermos“. En este sentido, dieron a conocer una serie de recomendaciones preventivas:-Cocinar bien la carne de aves y los huevos antes de consumirlos.-Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia.-Limpiar y desinfectar las superficies que hayan estado en contacto con estos alimentos.Según las autoridades sanitarias, la influenza aviar (IA) tipo A es una enfermedad altamente infecciosa, producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae que afecta principalmente a las aves domésticas y silvestres. En ocasiones también pueden contraerlo las personas y otras especies animales, como equinos, porcinos y caninos.De la gran cantidad de familias de aves, son especialmente susceptibles a la IA las gallinas, pavos, codornices, faisanes, así como también especies acuáticas, como patos, gansos, flamencos y cisnes. La influenza aviar puede clasificarse en dos categorías, según la gravedad de la enfermedad.