Polémica: Hagman acusó al Gobierno de comprar voluntades para blindar el veto jubilatorio

(R)Hagman afirmó que el Gobierno de Javier Milei “compró voluntades” de legisladores que “especularon hasta último momento” y terminaron ayudando a blindar el veto presidencial. “Lo que pasó ayer es muy sintomático. ¿Cómo hizo el gobierno para que no podamos aprobar el aumento de los jubilados? Compró voluntades de gente que especula hasta el último minuto para ver si vota a favor de los jubilados o vota a favor del gobierno”, resaltó el dirigente del Frente Patria Grande.(r)Para Hagman, los recortes sobre educación, salud y jubilaciones exceden la planilla fiscal y revelan un pulso doctrinario del oficialismo. “Los principales ataques que está haciendo el gobierno, el Garrahan, la educación pública, las jubilaciones, más que una cuestión económica de ajuste… hay una cuestión ideológica muy fuerte”, señaló. A su entender, “el gobierno ataca esos lugares porque ideológicamente está dando una batalla contra valores muy importantes de la sociedad argentina”.El candidato porteño sostiene que la sociedad rechaza “la defensa de un status quo” y llama a construir una alternativa. “No es un tema solamente de cuánta plata se ahorra. Es un tema ideológico. Y esa batalla diría es tan importante como la batalla material”, concluyó. Y cierra con un mensaje electoral: “Fuerza Patria es claramente la fuerza que representa con más coherencia la oposición a Milei hoy… lo que tenemos que fortalecer es la fuerza de la oposición, pero también la posibilidad de construir una alternativa hacia 2027”.