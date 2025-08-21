Crece la incertidumbre cambiaria: se despertó el dólar oficial y sube por segunda rueda consecutiva superando los $1.300

La moneda verde sigue in crescendo. En el segmento mayorista, referencia para el mercado, el dólar escala a $1,315. El minorista promedia $1.325,53 para la venta según el BCRA y en el Banco Nación cierra en $1.325. La “tarjeta” o solidario se ubica en $1.722,5. En el contado, se negocian más de u$s367,7 millones. Entre los financieros, el MEP avanza a $1.314,66 y el CCL a $1.317,09, mientras el blue marca $1.340.

Las tasas cortas siguen en montaña rusa. A pesar del shock del miércoles, cuando las cauciones a un día tocaron 150% y cerraron en 70%, hoy se ubican en 49,85%. En el Rofex, el mercado “pricea” $1.333 para fin de agosto y $1.532 para diciembre, con un volumen operado de u$s1.383 millones.Para Santiago López Alfaro (Dracma Investments), el tipo de cambio todavía “no terminó de ajustarse” tras los cambios del BCRA en liquidez bancaria y tasas. El analista estima que el dólar se mantendrá en la franja actual hasta las legislativas de medio término, lejos de los picos de fines de julio, sustentado por encuestas favorables al oficialismo.Desde Wise Capital, Ignacio Morales describe un juego especulativo sobre las tasas: “Los operadores aprovechan la oscilación intradiaria para operar al descubierto y buscar ganancias rápidas”, mientras “el BCRA reaccionó sacando a los bancos del mercado de cauciones y redirrigiendo el excedente de pesos hacia colocaciones en la entidad”, aunque “la expectativa de una nueva caída de tasas mantuvo la tensión hasta el cierre”.En paralelo, el tablero financiero muestra señales mixtas —suben acciones y caen bonos— y un dólar que busca equilibrio tras las últimas medidas del Central. Con la economía real todavía golpeada por la recesión y el crédito carísimo, el oficialismo apuesta a contener la brecha y aplanar la volatilidad en la previa electoral, en un escenario donde cada rueda mueve también la aguja política.