21.08.2025 / DÓLAR

Crece la incertidumbre cambiaria: se despertó el dólar oficial y sube por segunda rueda consecutiva superando los $1.300

El tipo de cambio mayorista trepa $14 hasta $1.315 y acumula $22,5 en dos jornadas, con futuros en alza y cauciones que muestran una volatilidad extrema: del pico de 150% del miércoles a 49,85% hoy. En la ciudad, el blue cierra en $1.340.





La moneda verde sigue in crescendo. En el segmento mayorista, referencia para el mercado, el dólar escala a $1,315. El minorista promedia $1.325,53 para la venta según el BCRA y en el Banco Nación cierra en $1.325. La “tarjeta” o solidario se ubica en $1.722,5. En el contado, se negocian más de u$s367,7 millones. Entre los financieros, el MEP avanza a $1.314,66 y el CCL a $1.317,09, mientras el blue marca $1.340.

Las tasas cortas siguen en montaña rusa. A pesar del shock del miércoles, cuando las cauciones a un día tocaron 150% y cerraron en 70%, hoy se ubican en 49,85%. En el Rofex, el mercado “pricea” $1.333 para fin de agosto y $1.532 para diciembre, con un volumen operado de u$s1.383 millones.

Para Santiago López Alfaro (Dracma Investments), el tipo de cambio todavía “no terminó de ajustarse” tras los cambios del BCRA en liquidez bancaria y tasas. El analista estima que el dólar se mantendrá en la franja actual hasta las legislativas de medio término, lejos de los picos de fines de julio, sustentado por encuestas favorables al oficialismo.

Desde Wise Capital, Ignacio Morales describe un juego especulativo sobre las tasas: “Los operadores aprovechan la oscilación intradiaria para operar al descubierto y buscar ganancias rápidas”, mientras “el BCRA reaccionó sacando a los bancos del mercado de cauciones y redirrigiendo el excedente de pesos hacia colocaciones en la entidad”, aunque “la expectativa de una nueva caída de tasas mantuvo la tensión hasta el cierre”.

En paralelo, el tablero financiero muestra señales mixtas —suben acciones y caen bonos— y un dólar que busca equilibrio tras las últimas medidas del Central. Con la economía real todavía golpeada por la recesión y el crédito carísimo, el oficialismo apuesta a contener la brecha y aplanar la volatilidad en la previa electoral, en un escenario donde cada rueda mueve también la aguja política.

Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: Tirano de aldea y comunista enano

3

Que me la devuelvan: el video de una jubilada que hizo emocionar a Cristina

4

Fuerza Patria va con lista de unidad para octubre: Itai Hagman encabeza en CABA y Jorge Taiana en Provincia

5

Recalde va a la Justicia contra el recorte de medicamentos del PAMI

Más notas de este tema

Presionados: BCRA afloja el encaje tras la montaña rusa de tasas para calmar la liquidez

21/08/2025 - BCRA

Presionados: BCRA afloja el encaje tras la montaña rusa de tasas para calmar la liquidez

Récord negativo: Argentina lidera el ránking de tasa real para créditos y encaje bancario

21/08/2025 - PREOCUPANTE

Récord negativo: Argentina lidera el ránking de tasa real para créditos y encaje bancario

El Gobierno busca apoyo financiero de su aliado del Norte a través de un swap que negocia con el Tesoro de EEUU

21/08/2025 - MÁS DEUDA

El Gobierno busca apoyo financiero de su aliado del Norte a través de un swap que negocia con el Tesoro de EEUU

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.