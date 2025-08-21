21.08.2025 / BCRA

Presionados: BCRA afloja el encaje tras la montaña rusa de tasas para calmar la liquidez

La autoridad monetaria modificó el cálculo del efectivo mínimo que deben inmovilizar los bancos y habilitó, desde septiembre, computar de manera “neta” pases pasivos y cauciones tomadoras. La medida apunta a descomprimir la operatoria diaria en un mercado tensionado por las tasas en pesos.






En medio del desbarajuste reciente, el Banco Central definió una nueva flexibilización en el cómputo de encajes que permite mayor eficiencia en la gestión de liquidez de las entidades. El cambio llega luego de que el BCRA pasará a medir los encajes de forma diaria y no por promedio mensual, lo que endureció la operatoria cotidiana de bancos y mesas.

Según la Comunicación A 8305, a partir de septiembre los pases pasivos y las cauciones bursátiles en posición tomadara se podrán computar para el encaje por su posición neta —si esta es negativa— siempre que el vencimiento de esas operaciones coincida con el del encaje y se cursen en mercados autorizados por la CNV. En la práctica, el banco que toma fondos y ese mismo día los compensa con la operación inversa no ve crecer su exigencia de efectivo mínimo.

Fuentes del BCRA señalaron que la norma “busca corregir un aspecto puntual en el cómputo de los encajes”, ya que dos semanas atrás se habían elevado los requisitos sobre cauciones y pases pasivos con contrapartes no bancarias y ese cálculo se hacía en forma bruta. "Desde hoy pasará calcularse de forma neta: lo que implica que si una entidad toma liquidez y el mismo día la repone con la operación inversa, esa posición queda neutra y no incrementa la exigencia de encaje. Para determinados arbitrajes representan un alivio, pero no se vincula directamente con las normas más recientes de encajes", explicaron.

El giro regulatorio llega tras dos rondas de diálogo con los bancos privados. En el último encuentro, el presidente del Central, Santiago Bausili, anticipó “correcciones” a la normativa de encajes. Mientras la economía real sufre el freno del crédito caro, el Gobierno vuelve a mover la perilla financiera para evitar que la volatilidad de las tasas implosione en la plaza: un alivio táctico para la especulación, todavía sin respuesta a la asfixia productiva.

