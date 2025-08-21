Récord negativo: Argentina lidera el ránking de tasa real para créditos y encaje bancario

El cuadro de CELAG Data mostró a la Argentina en la cima del ránking: 127,4% de tasa de interés real en créditos personales y 50% de encaje bancario. Muy por detrás aparecen Brasil, con 45,4% de tasa real y 21% de encaje, y Uruguay, con 27,6% y 40%, mientras en economías centrales el encaje se ubica en 0% o 1%. La foto no admite dobles lecturas: el sistema financiero local opera en niveles de restricción y rentabilidad inéditos.

