21.08.2025 / MÁS DEUDA

El Gobierno busca apoyo financiero de su aliado del Norte a través de un swap que negocia con el Tesoro de EEUU

La Casa Rosada avanza en negociaciones con Estados Unidos para un swap y apoyo financiero, mientras mantiene vigente la línea de crédito con China que Washington cuestiona. La medida busca reforzar las reservas en un contexto de turbulencias económicas.




El Gobierno nacional se encuentra en tratativas avanzadas con el Tesoro de Estados Unidos para concretar un swap y recibir apoyo financiero directo. Fuentes oficiales indicaron que, aunque las conversaciones progresan, el monto final aún está en discusión, y que esta iniciativa busca consolidar reservas para cumplir con las exigencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En simultáneo, desde Casa Rosada también se avanzan en negociaciones para un acuerdo comercial bilateral con EE.UU., que complementaría la asistencia financiera y potenciaría los lazos económicos con su principal socio del Norte. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había elogiado previamente el plan económico de la administración de Javier Milei y las reformas orientadas a facilitar el comercio bilateral.

La expectativa en el Gobierno es que la concreción de este mecanismo financiero refuerce la estabilidad de las reservas y envíe señales positivas a los mercados, en un momento en que las tasas de interés y la volatilidad internacional generan desafíos adicionales para la economía argentina. 

Lo llamativo de la negociación es que, cuando en abril, el Banco Central renovó el swap con Beijing por un plazo de 12 meses, equivalente a USD 5.000 millones que representa una parte significativa de las reservas brutas, Estados Unidos había manifestado reservas respecto a la línea de crédito con China. Mauricio Claver Carone, enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, señaló en aquel momento que apoyarán a Argentina en las negociaciones con el FMI solo si se reduce o termina el swap con Beijing, advirtiendo que no desean que los acuerdos internacionales prolonguen la dependencia de China.

La respuesta de China no se hizo esperar. Lin Jian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, instó a Washington a adoptar una perspectiva constructiva y a considerar la contribución al desarrollo regional, marcando la tensión diplomática entre ambas potencias sobre la política financiera argentina.
 

Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: Tirano de aldea y comunista enano

3

Que me la devuelvan: el video de una jubilada que hizo emocionar a Cristina

4

Fuerza Patria va con lista de unidad para octubre: Itai Hagman encabeza en CABA y Jorge Taiana en Provincia

5

Recalde va a la Justicia contra el recorte de medicamentos del PAMI

Más notas de este tema

Otra vez volvió a subir: el dólar oficial de nuevo superó los $1.300 pesos

20/08/2025 - MERCADO CAMBIARIO

Otra vez volvió a subir: el dólar oficial de nuevo superó los $1.300 pesos

La economía cayó 0,7% en junio por segundo mes consecutivo y por cuarta vez en seis meses

20/08/2025 - Economía

La economía cayó 0,7% en junio por segundo mes consecutivo y por cuarta vez en seis meses

Preocupante: Caputo abre el grifo de los créditos en dólares y revive el fantasma de la convertibilidad

20/08/2025 - FINANZAS

Preocupante: Caputo abre el grifo de los créditos en dólares y revive el fantasma de la convertibilidad

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.