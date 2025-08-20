Un obstáculo más: Luis Caputo reconoció la derrota en el Congreso y afirmó que lo vieron venir

El titular de la cartera económica, Luis Caputo, admitió este viernes en el stream Carajo la derrota sufrida por el Gobierno en el Congreso y la definió como “un obstáculo más”. Según relató, lo habían anticipado en abril junto al presidente Javier Milei, cuando discutían la salida del cepo: “Cuanto mejor nos vaya, más nos van a atacar”.En ese tono, el funcionario advirtió que “hay una situación política que no se puede ignorar” y acusó a la oposición de “tirar al corazón del programa que es el ancla fiscal y tratar de desestabilizar el país”. “Sabíamos que eso iba a pasar”, afirmó, tras remarcar que fueron doce las leyes rechazadas.El jefe del Palacio de Hacienda también defendió el apretón monetario y el esquema de tasas altas que rige actualmente. “Sabemos que lo de hoy no es óptimo, pero estamos acá para trabajar para los argentinos”, dijo, y planteó al mercado: “¿Cómo creen que como país estábamos mejor preparados: en la situación actual o con 16 billones de pesos que vencían todos los días?”.Caputo sostuvo que el endurecimiento es “algo muy coyuntural” vinculado al calendario electoral y aseguró que “va a ser una anécdota más” después de octubre. “¿Es algo bueno? No. La alternativa era un mayor riesgo para los argentinos”, argumentó, antes de volver a apuntar al Congreso: “Tenés un Congreso agresivo tratando de manera brutal de desestabilizar a un gobierno”.El ministro cerró insistiendo en que no modificarán el plan pese a los reveses legislativos: “Era natural que esto pasara y nuestra reacción va a seguir siendo la misma. No vamos a arriesgar el esfuerzo que hizo todo el país durante 18 meses por un mes en el que claramente un sector de la política quiere hacer un daño profundo porque se ve más lejos de volver”, advirtió.