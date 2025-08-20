Tras el veto rechazado en Diputados, el Senado sesiona el jueves para avanzar con la emergencia pediátrica y universitaria

Tras la maratónica sesión en Diputados, este jueves desde las 11 el Senado volverá a ser escenario de una pulseada clave entre el oficialismo y la oposición. Luego de obtener dictamen en comisiones, la Cámara alta buscará aprobar dos proyectos sensibles: la emergencia para la salud pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario. El trámite no será sencillo: al no haber transcurrido siete días desde su dictamen, se requerirán dos tercios de los votos para convertirlos en ley.La sesión será a las 11. En la agenda también figura el rechazo a los decretos con los que Milei avanzó sobre organismos públicos estratégicos. Entre ellos, el 351/2025 que afecta al Banco Nacional de Datos Genéticos; el 340/2025, que desarma la Marina Mercante; y el 345/2025, que recorta al Instituto Nacional del Teatro y a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.La sesión incluye además decretos ya judicializados, como el 461/2025, que intervino Vialidad Nacional, la Agencia de Seguridad Vial y la CNRT, y el 462/2025, que hizo lo propio con el INTI, el INTA, el INPI, el ARICCAME, el INASE y el INV. Con Milei concentrado en sostener el superávit fiscal a cualquier costo, la oposición intenta marcar agenda en el Congreso para garantizar recursos a sectores que hoy sienten el rigor del ajuste. El resultado de la sesión dirá hasta dónde llega la capacidad de freno frente al avance del Ejecutivo.El proyecto de emergencia para la salud pediátrica declara la emergencia pediátrica por un año y exige recursos inmediatos para salarios, insumos y equipamiento, además de la derogación de la polémica resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, que modificó el sistema de residencias y encendió la protesta en todo el sector.El proyecto de Financiamiento Universitario, que desde comienzos del 2024 denuncian asfixia presupuestaria. Impulsado por rectores y con media sanción de Diputados, el texto garantiza fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico. Además, prevé la reapertura de paritarias, congeladas desde octubre pasado, y la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos, actualizable por inflación, para fomentar el ingreso a carreras estratégicas. En la Cámara baja reunió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, lo que anticipa un fuerte respaldo político.