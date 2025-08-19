Adorni eligió el silencio y suspendió su programa de streaming "Fake, 7, 8" en medio del escándalo de las coimas

En el cierre de una semana plagada de varios reveses legislativos y denuncias de corrupción, los miembros del Gobierno -salvo contadas excepciones- se llamaron al silencio y evitaron declaraciones a la prensa. En este marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, canceló este viernes su programa "Fake, 7, 8" y su habitual conferencia.Según pudo saber Ámbito, el contenido previsto para esta jornada "se acumulará" para el próximo viernes. En el entorno del funcionario afirmaron que incluso tenía "alguna noticia para dar", pero "su agenda de trabajo" no le permitió grabar en el horario previsto y descartó salir al aire.Además, el funcionario acompañará este viernes a Javier Milei a Rosario, en donde el presidente participará del acto central por el aniversario de la Bolsa de Comercio.Sin embargo, las redes sociales no le dejaron pasar al funcionario la cancelación de su programa, convirtiéndolo en tendencia por el silencio del oficialismo