Milei eludió el escándalo de las coimas y la causa por fentanilo contaminado pero no olvidó pegarle a la oposición

Frente a un auditorio en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el que estaba el intendente de la ciudad e integrante de la querella en la causa fentanilo, Pablo Javkin, el presidente Javier Milei evitó tocar el tema que le valió al Gobierno varios señalamientos por las irregularidades en ANMAT, como también, el escándalo que se desató a principio de semana, al trascender audios de su exabogado y extitular de ANDIS Diego Spagnuolo en el que denota la existencia de sobreprecios en la compra de fármacos y coimas aceptadas por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.En cambio, el mandatario dedicó buena parte de su discurso a cargar contra la oposición, asegurando que “la elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral para los kukas. Primero porque votan con una boleta distinta. Y además tiran todo el aparato para hacer fraude: voto en cadena, urna embarazada, o directamente pagar punteros para que se compren colegios y quedarse con todos los votos”, cruzó.“Es un techo para el kirchnerismo y, para nosotros, La Libertad Avanza, es un piso”, reforzó Milei ante empresarios y dirigentes del agro, y lanzó una definición electoral que ratifica la centralidad de la disputa bonaerense: “Si el 7 de septiembre hacemos una elección pareja o le ganamos por un voto, vamos a ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo”.Mientras tanto, la Policía encontró a Diego Spagnuolo en el country de Pilar, donde se le encautó el celular en el marco de la investigación judicial por la trama de coimas y presuntas compras irregulares de medicamentos, un caso que golpea al corazón del Ejecutivo y que el Presidente decidió no mencionar.Acompañado por su hermana Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el vocero Manuel Adorni, el jefe de Estado se centró en defender la política monetaria del Gobierno y alertó: “En el escenario alternativo, las tasas de interés se van a ir a la estratósfera. También van a romper el equilibrio monetario. Si hacemos eso, vamos a traer a los kukas de vuelta. Si algo tenemos en claro es que kirchnerismo nunca más”.Antes de cerrar, Milei reforzó su ataque: “Tiene dos tipos de políticos: los que abrazan la libertad y gente razonable y del otro lado tiene a los orcos, los kukas”.