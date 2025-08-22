23.08.2025 / DISCURSO

Milei eludió el escándalo de las coimas y la causa por fentanilo contaminado pero no olvidó pegarle a la oposición

En su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, el Presidente dejó de lado las polémicas por corrupción y las responsabilidades en la tragedia del fentanilo, y se concentró en cuestionar al kirchnerismo. No hubo mención a los audios sobre coimas ni a las irregularidades en ANMAT.




Frente a un auditorio en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el que estaba el intendente de la ciudad e integrante de la querella en la causa fentanilo, Pablo Javkin, el presidente Javier Milei evitó tocar el tema que le valió al Gobierno varios señalamientos por las irregularidades en ANMAT, como también, el escándalo que se desató a principio de semana, al trascender audios de su exabogado y extitular de ANDIS Diego Spagnuolo en el que denota la existencia de sobreprecios en la compra de fármacos y coimas aceptadas por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

En cambio, el mandatario dedicó buena parte de su discurso a cargar contra la oposición, asegurando que “la elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral para los kukas. Primero porque votan con una boleta distinta. Y además tiran todo el aparato para hacer fraude: voto en cadena, urna embarazada, o directamente pagar punteros para que se compren colegios y quedarse con todos los votos”, cruzó. 

“Es un techo para el kirchnerismo y, para nosotros, La Libertad Avanza, es un piso”, reforzó Milei ante empresarios y dirigentes del agro, y lanzó una definición electoral que ratifica la centralidad de la disputa bonaerense: “Si el 7 de septiembre hacemos una elección pareja o le ganamos por un voto, vamos a ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo”.

Mientras tanto, la Policía encontró a Diego Spagnuolo en el country de Pilar, donde se le encautó el celular en el marco de la investigación judicial por la trama de coimas y presuntas compras irregulares de medicamentos, un caso que golpea al corazón del Ejecutivo y que el Presidente decidió no mencionar.

Acompañado por su hermana Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el vocero Manuel Adorni, el jefe de Estado se centró en defender la política monetaria del Gobierno y alertó: “En el escenario alternativo, las tasas de interés se van a ir a la estratósfera. También van a romper el equilibrio monetario. Si hacemos eso, vamos a traer a los kukas de vuelta. Si algo tenemos en claro es que kirchnerismo nunca más”.

Antes de cerrar, Milei reforzó su ataque: “Tiene dos tipos de políticos: los que abrazan la libertad y gente razonable y del otro lado tiene a los orcos, los kukas”.

Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios

3

El oficialismo blindó en Diputados el veto al aumento de las jubilaciones

4

Me quedo sin trabajo: el llamativo posteo de María Eugenia Vidal

5

La Justicia falló a favor de Milei y no deberá borrar su publicación ofensiva contra Ian Moche

Más notas de este tema

El apellido queda avergonzado: Yamil Menem sobre el escándalo que implica a su primo "Lule"

23/08/2025 - COIMAS EN ANDIS

El apellido queda avergonzado: Yamil Menem sobre el escándalo que implica a su primo "Lule"

Aunque no ordenó su detención, la Justicia le prohibió a Diego Spagnuolo salir del país

23/08/2025 - ESCÁNDALO POR COIMAS

Aunque no ordenó su detención, la Justicia le prohibió a Diego Spagnuolo salir del país

Adorni eligió el silencio y suspendió su programa de streaming "Fake, 7, 8" en medio del escándalo de las coimas

22/08/2025 - Política

Adorni eligió el silencio y suspendió su programa de streaming "Fake, 7, 8" en medio del escándalo de las coimas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.