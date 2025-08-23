Con ánimos de cubrir a los Milei, Francos responsabilizó a Villarruel: Ella presentó a Spagnuolo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó desligar a Javier y Karina Milei del caso que involucra a Diego Spagnuolo, acusado de gestionar presuntos pagos de coimas de laboratorios. “Milei me dijo que fue Victoria Villarruel quien primero presentó a Spagnuolo a La Libertad Avanza”, sostuvo en declaraciones radiales, en las que buscó dar por cerrada cualquier sospecha sobre la familia presidencial.En su defensa, Francos insistió en remarcar que el Presidente y su hermana no tienen relación con el exfuncionario, pese a que los audios difundidos lo señalan. “Yo creo en la honestidad y honorabilidad de ambos”, dijo, y acusó a los críticos de intentar “destruir la credibilidad” de Milei en plena campaña electoral, pese a que en los audios se aprecia cómo el exabogado de Milei relata el modus operandi oficial para recibir reembolsos discrecionales por parte de laboratorios farmacEl funcionario incluso negó que existan vínculos entre Spagnuolo y Eduardo “Lule” Menem, hombre de confianza de Karina Milei, al afirmar que “no tienen contacto con él desde el año pasado”. En esa línea, reforzó la idea de que el escándalo responde a una operación política: “No es muy difícil unir una cosa con la otra y pensar que todo esto es algo armado”, disminuyó.Francos también buscó relativizar las denuncias al señalar que el Presidente “no le importa la plata, le importan los temas económicos y del país”. Y lo defendió al decir que, "no es alguien que esté pensando en amasar una fortuna, como otros". Sobre el avance del caso en la Justicia, declaró que "tampoco se han denunciado, sino que salieron en unos audios que ahora tratarán de determinar si son ciertos o si son editados”. Pese a sus palabras, el letrado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra los hermanos Milei, por presunto "beneficio directo".En paralelo, Villarruel fue consultada sobre la crisis interna y deslizó una crítica velada a la gestión. Reconoció que el Gobierno atraviesa “un momento difícil y bastante confuso”, aunque intentó transmitir calma: “Quiero darle tranquilidad a los argentinos de que más allá de los devenires políticos, estoy cumpliendo con mi rol”.Mientras tanto, el silencio de Milei sobre el tema se vuelve cada vez más llamativo. En su paso por Rosario, evitó referirse a las acusaciones de corrupción, a los 15 allanamientos que ordenó la Justicia y al señalamiento contra su hermana y Lule Menem. Únicamente se abocó a hablar de economía, mientras su vocero Manuel Adorni cancelaba su habitual stream de los viernes para no dar explicaciones.